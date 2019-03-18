Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктовТАСС вчера в 03:02

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил 1200 пунктов впервые с 25 февраля. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 0,61%, до 1204,05 пункта. Индекс Мосбиржи на 10:11 мск снизился на 0,28% и составил 2469,92 пункта.

Политика Назарбаев назвал исполняющего обязанности президента Казахстана В феврале Назарбаев отправил правительство страны в отставку.

Политика Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».

Происшествия В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Наука В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост В 2017-м исследователи с помощью эхолотов обнаружили на дне несколько бугров, год назад на дне был вскрыт культурный слой XIV-XVI веков, под которыми нашли опору неизвестного моста.

Недвижимость Банки начали выставлять на продажу ипотечные квартиры с жильцами Ипотечный бум на фоне снижения реальных доходов населения породил новую тенденцию на рынке — банки начали выставлять на продажу проблемные залоговые квартиры с прописанными или зарегистрированными жильцами.

Политика Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения Совет стран ЕС во вторник, 19 марта, согласовал ряд мер на случай отделения Великобритании от Евросоюза без ратифицированного соглашения об условиях этого процесса, говорится в сообщении Совета.

Интернет Instagram разрешил покупать товары внутри приложения Во время первой покупки Instagram попросит пользователя ввести имя, адрес электронной почты, платежную информацию и адрес доставки: эта информация будет автоматически сохранена в системе.

Политика Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти Законы о фейковых новостях и неуважении власти подписаны президентом Первый закон предусматривает наказание за оскорбление общества, государственных символов и институтов власти РФ в виде штрафов от 30 до 300 тысяч рублей.

Происшествия В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Здоровье В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Экономика Глава Сбербанка прокомментировал снижение тарифов банков на эквайринг Ранее Банк России совместно с платежными системами разработал предложения по снижению банковских тарифов на эквайринг.

Армия и оружие Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729 В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока» В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".

Кино ТАСС: Хуциева похоронят на Новодевичьем кладбище Церемония прощания пройдет 21 марта Церемония прощания с режиссером Марленом Хуциевым состоится 21 марта в Доме кино, сообщает Союз кинематографистов России.

Политика Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.

Авто АвтоВАЗ планирует увеличить производство автомобилей Lada Vesta Ижевский завод ПАО «АвтоВАЗ» запланировал в 2019 году увеличить производство автомобилей Lada Vesta, 18 марта сообщает портал Drom.ru.

Происшествия Полиция нашла записку в автомобиле стрелка из Утрехта Прокуратура Нидерландов сообщила о нахождении записки в автомобиле, который стрелявший в Утрехте использовал при бегстве с места происшествия.

Общество В Госдуму внесли законопроект о возвращении сезонного перевода времени Депутат от "Единой России" Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод часов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Спорт Объявлен состав сборной России на финальный этап КМ по биатлону Стал известен состав сборной России на финальный этап Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене.

Экономика Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре "Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.

Общество Уехавшая из России екатеринбурженка Юлия Савиновских обратилась в ЕСПЧ Уехавшая из России в Испанию екатеринбурженка Юлия Савиновских, у которой органы опеки забрали приемных детей из-за подозрений, что она хочет сменить пол, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Политика Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО.

Хоккей «Барыс» обратился в КХЛ с просьбой дать оценку действиям Фисенко Хоккейный клуб «Барыс» обратился в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ с просьбой дать экспертную оценку игровому моменту в матче «Авангард» — «Барыс», который прошёл вчера, 18 марта.

Происшествия Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.