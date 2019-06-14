Финансы
Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктовТАСС 03:42
Индекс РТС Московской биржи вырос на 0,31%, достигнув отметки 1351,18 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:20 мск. В последний раз индекс РТС находился выше 1350 пунктов в середине июля 2014 года.
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Технологии
Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора»
Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Умер участник массовой драки в селе под Пензой
Обновлено в 15:29
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Политика
Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».
Обновлено в 20:23
Авто
Двигатели из Приморья начали поставлять в Японию
Резидент ТОР «Надеждинская» СП «Мазда Соллерс» начинает отгрузки в Японию двигателей Mazda SkyActiv-G с завода во Владивостоке, сообщили DEITA.
Обновлено в 19:38
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян
Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Транспорт
В Москве перекроют движение на Ильинке из-за ремонта
Улица Ильинка в центре Москвы в субботу на сутки будет полностью закрыта для транспорта из-за ремонта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Обновлено в 08:23
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Здоровье
У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем
Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Обновлено в 14:52
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Транспорт
Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent)
Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.
Обновлено в 21:08
Политика
Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России
Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».
Обновлено в 03:55
Политика
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии
Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.
Обновлено в 17:53