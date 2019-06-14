Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктовТАСС 03:42

Индекс РТС Московской биржи вырос на 0,31%, достигнув отметки 1351,18 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:20 мск. В последний раз индекс РТС находился выше 1350 пунктов в середине июля 2014 года.

Технологии Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора» Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.

Политика Медведчук: часть людей видят в Зеленском Порошенко Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne заявил, что «риторика господина Зеленского начинает повторяться с риторикой господина Порошенко».

Авто Двигатели из Приморья начали поставлять в Японию Резидент ТОР «Надеждинская» СП «Мазда Соллерс» начинает отгрузки в Японию двигателей Mazda SkyActiv-G с завода во Владивостоке, сообщили DEITA.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Политика Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Наука Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.

Общество Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Транспорт В Москве перекроют движение на Ильинке из-за ремонта Улица Ильинка в центре Москвы в субботу на сутки будет полностью закрыта для транспорта из-за ремонта, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Политика Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Авто 5 лучших авто для семьи с детьми 2019 К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.

Здоровье У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Происшествия Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.

Общество Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".

Транспорт Independent (Великобритания): почему я люблю летать «Международными авиалиниями Украины», самой странной авиакомпанией в мире (The Independent) Всем, кто любит перед взлетом выпить, не повезло: когда пассажиры рейса PS114 проходят сразу в зону вылета, бары, рестораны и залы ожидания аэропорта уже закрыты на ночь.

Политика Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина «Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.

Гаджеты Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».