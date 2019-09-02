Финансы
ТАССИндекс РТС превысил 1300 пунктов впервые с 14 августа 2019 года
Индекс РТС Московской биржи вырос на 0,6%, достигнув отметки 1301,06 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:35 мск. В последний раз индекс РТС находился выше 1300 пунктов 14 августа 2019 года. Индекс Мосбиржи подрос на 0,33% и достиг 2749,19 пункта.
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Ученые признали сонный паралич совершенно безопасным
Сонный паралич является совершенно безопасным явлением. С таким утверждением выступили ученые.
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Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.
Российская газета вчера в 22:16
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Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
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Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
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Вечерняя Москва вчера в 08:33
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Лидер московских единороссов подал иск к Навальному
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Общество
Перечислены изменения в жизни россиян с сентября
Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
Lenta.ru 31 августа в 04:03
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Минобороны могут подключить к строительству космодрома Восточный
Военно-строительная публично-правовая компания, которая создаётся Министерством обороны России, может стать одним из подрядчиков при строительстве космодрома Восточный.
RT на русском 02:42
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Политика
Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open
Телеканал 360° вчера в 20:46
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Энергетика
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru вчера в 18:23
Хоккей
Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия
Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.
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Экс-игроки сборной России подали иск к МВД в размере 123 млн рублей
Общая сумма коллективного иска превышает 123 млн рублей.
Газета.Ru 03:34
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
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Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
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Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
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Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
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Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Хоккей
КХЛ. «Нефтехимик» стартует матчем в Минске
"Нефтехимик" в 19.10 встретится в гостях с минским "Динамо", нижегородское "Торпедо" сыграет против московских "динамовцев".
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Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.
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Общество
Круизный лайнер для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток
Круизный лайнер Costa Venezia, который станет плавучей гостиницей для гостей пятого Восточного экономического форума (ВЭФ), прибыл во Владивосток.
Известия вчера в 22:45
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32