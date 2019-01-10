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Космос Космос SpaceX готовит масштабные сокращения SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.

Политика Политика Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT «Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.

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Армия и оружие Армия и оружие Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля

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Единоборства Единоборства Макгрегор: Хабиб в каждом раунде жаловался судье Ранее боец UFC британец Даррен Тилл заявил о желании провести поединок против Макгрегора.

Армия и оружие Армия и оружие Украина купит турецкие ударные беспилотники Украинский президент Петр Порошенко объявил о подписании соглашения о закупке для нужд украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

Технологии Технологии Личные видео клиентов отсматривались вручную сотрудниками Amazon По информайии издания, у научно-исследовательской группы украинских программистов с 2016 года был практически неограниченный доступ к видеофайлам, содержащимся в облачном хранилище Amazon S3, снятые устройствами, принадлежащими компании Ring, входящей в Amazon и занимающейся выпуском устройств, выполняющих функцию умного звонка и наружной камеры наблюдения.

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Экономика Экономика The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.

Космос Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.

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Энергетика Энергетика Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.