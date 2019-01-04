Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной неделиРБК02:59
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные биржевых торгов.
РБК02:59
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Политика
NASA сообщило Роскосмосу о решении отложить визит Рогозина в США
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проинформировало Роскосмос о том, что визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить, при этом новая дата визита не определена.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Пираты похитили шесть моряков с судна у берегов Бенина
Российские дипломаты проверяют гражданство шести моряков, похищенных пиратами с судна у берегов Бенина.
Обновлено в 16:22
Политика
Трамп заявил, что может ввести в США режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса получить финансирование на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Пять детей пострадали при ДТП в Санкт-Петербурге
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пятеро детей и двое взрослых.
Обновлено в 17:04
Политика
Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год
Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год.
Обновлено в 10:54
Политика
Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран.
Обновлено в 12:56
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодний твит с iPhone
Huawei урезала зарплату двум сотрудникам после того, как в официальном твиттере китайской компании появилось новогоднее поздравление, отправленное со смартфона американкой компании Apple.
Обновлено в 17:58
Хоккей
Хоккеист сборной США умышленно ударил по лицу российского нападающего на МЧМ
Обновлено в 16:55
Происшествия
При пожаре в пятиэтажке в Саратове погиб человек
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Польше пять человек погибли при прохождении квеста
В польском городе Кошалине при прохождении игрового квеста погибли пять человек.
Обновлено в 13:50
Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Обновлено в 17:53
Общество
Известный литературовед Борис Аверин умер в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге скончался советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Власти Чили квалифицировали взрыв в Сантьяго как теракт
Обновлено в 14:10
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины
Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Политика
Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией
В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено в 17:30
Общество
На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»
В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Хоккей
Судьи не засчитали гол Шашкова в полуфинале МЧМ по хоккею Россия — США
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
В Китае испытали местную версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала авиационную бомбу, которую назвали национальной версией "матери всех бомб".
Обновлено в 11:44
Политика
NYT: главой Пентагона может стать бывший сенатор-демократ Джим Уэбб
Администрация США рассматривает кандидатуру бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба на должность министра обороны, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Трамп и конгрессмены не смогли договориться о прекращении шатдауна
Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса США не смогли договориться о прекращении шатдауна (приостановки работы правительства), однако в переговорах наблюдается прогресс.
Обновлено в 15:27
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Космос
Новая сверхтяжёлая российская ракета получила название «Енисей»
Сверхтяжёлая российская ракета-носитель, первый полёт которой должен состояться в 2028 году, получила название «Енисей».
Обновлено в 05:30
Происшествия
Перцовый баллончик распылили на станции метро в Петербурге
Неизвестные распылили перцовый баллончик на станции метро "Обводный канал" в Петербурге.
Обновлено в 14:44
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Общество
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола
Больница города Энчёпинг (Швеция) временно закрыла свое отделение скорой помощи после того, как одному из пациентов был поставлен диагноз "геморрагическая лихорадка Эбола".
Обновлено в 08:24
Политика
Медведев утвердил план реализации стратегии нацполитики России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики в 2019-2021 годах.
Обновлено в 03:56