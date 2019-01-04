Финансы

Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
РБК
02:59

При открытии биржи в пятницу индекс составлял 1090 пунктов. Растет и индекс Мосбиржи — по данным на 11:10 мск он превысил 2394 пунктов (+0,79%).
РБК02:59

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Российские акции растут на отскоке нефти и отсутствии негативных новостей

Finam.Ru05:00

Российский рынок вновь в плюсе. Основная причина — рост цен на нефть

РБК03:12

Московская биржа открылась на повышении

АБН02:09

Фондовые торги в РФ открылись ростом

Банки.ру02:09

Рынок акций РФ в начале дня растет, индекс РТС превысил 1100 пунктов

ПРАЙМ02:26

Рынок акций РФ превысил 1100п по индексу РТС на внешнем позитиве и укреплении рубля, индекс МосБиржи подбирается к 2400п

Финмаркет04:04

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4%

Интерфаксвчера в 02:18
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Финансы

На Токийской бирже фиксируется снижение основных индексов

Первый рабочий день этого года на Токийской фондовой бирже начался с обвалов основных показателей.
Обновлено в 01:33
Финансы

Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков

Китайский ЦБ снизил норму резервирования для некоторых банков четыре раза в 2018 году.
Обновлено в 05:23
Финансы

Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Обновлено вчера в 05:08
Финансы

Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост

Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы

Сбербанк опротестует штраф Нацбанка Украины

Сбербанк намерен опротестовать в суде решение Нацбанка Украины (НБУ) о штрафовании местной «дочки» кредитной организации якобы за отмывание средств, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено вчера в 05:15
Финансы

Bank of America не исключает роста курса евро к доллару на 5-9%

Курс евро к доллару может по итогам текущего года вырасти на 5-9%, пишет валютный стратег Bank of America Анастасиос Вамвакидис.
Обновлено вчера в 06:51
Финансы

1000 рублей к пенсии: кто получит прибавку

Неработающие пенсионеры, которые получают в среднем 14 500 рублей, могут рассчитывать на свою законную 1000.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы

В России изменился тариф страховых взносов в ПФР

Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) понижен до 22 процентов. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 12:45
Финансы

Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг

Евро подешевеет к молдавскому "льву" на пять банов и будет стоить 19,5679 лея.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы

ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб

На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено 02 января в 06:00
Финансы

20 лет назад образовалась еврозона

За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг.
Обновлено 01 января в 03:41
Финансы

В новом году около половины литовцев возьмут кредит

Взять кредит в скором времени планируют 56% жителей Литвы.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы

Рост активности в сфере услуг Китая ускорился в декабре

Рост деловой активности в сфере услуг Китая в декабре ускорился, что служит позитивным сигналом на фоне общего замедления экономического роста, свидетельствуют данные Markit/Caixin.
Обновлено в 04:17
Финансы

Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию

Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено в 05:46
Финансы

Американский инвестфонд KKR намерен вложить $1 млрд в лизинг коммерческих самолетов

Американский инвестиционный фонд Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) заключил соглашение о формировании долгосрочного партнерства с американской Altavair AirFinance, специализирующейся на лизинге воздушных судов, в рамках которого KKR обязался инвестировать 1 миллиард долларов, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 10:52
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