Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной неделиРБК02:59
При открытии биржи в пятницу индекс составлял 1090 пунктов. Растет и индекс Мосбиржи — по данным на 11:10 мск он превысил 2394 пунктов (+0,79%).
РБК02:59
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Финансы
На Токийской бирже фиксируется снижение основных индексов
Первый рабочий день этого года на Токийской фондовой бирже начался с обвалов основных показателей.
Обновлено в 01:33
Финансы
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Обновлено в 05:23
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
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Обновлено вчера в 05:08
Финансы
Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост
Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено вчера в 16:43
Финансы
Сбербанк опротестует штраф Нацбанка Украины
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Обновлено вчера в 05:15
Финансы
Bank of America не исключает роста курса евро к доллару на 5-9%
Курс евро к доллару может по итогам текущего года вырасти на 5-9%, пишет валютный стратег Bank of America Анастасиос Вамвакидис.
Обновлено вчера в 06:51
Финансы
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Обновлено вчера в 12:00
Финансы
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Обновлено вчера в 12:45
Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Евро подешевеет к молдавскому "льву" на пять банов и будет стоить 19,5679 лея.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы
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Обновлено 02 января в 06:00
Финансы
20 лет назад образовалась еврозона
За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг.
Обновлено 01 января в 03:41
Финансы
В новом году около половины литовцев возьмут кредит
Взять кредит в скором времени планируют 56% жителей Литвы.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы
Рост активности в сфере услуг Китая ускорился в декабре
Рост деловой активности в сфере услуг Китая в декабре ускорился, что служит позитивным сигналом на фоне общего замедления экономического роста, свидетельствуют данные Markit/Caixin.
Обновлено в 04:17
Финансы
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию
Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено в 05:46
Финансы
Американский инвестфонд KKR намерен вложить $1 млрд в лизинг коммерческих самолетов
Американский инвестиционный фонд Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) заключил соглашение о формировании долгосрочного партнерства с американской Altavair AirFinance, специализирующейся на лизинге воздушных судов, в рамках которого KKR обязался инвестировать 1 миллиард долларов, говорится в сообщении фонда.
Обновлено вчера в 10:52