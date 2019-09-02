Финансы
Вести.RuИндекс РТС преодолел 1300 пунктов
Индекс РТС Московской биржи превысил отметку в 1300 пунктов. Последний раз индекс деловой активности был выше этой отметки 14 августа 2019 года. 2 сентября также вырос и рубль.
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Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily 31 августа в 09:17
Политика
Президент Польши выступил против возвращения России в G8
Принять Россию в G8 представляется нецелесообразным, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он назвал ситуацию с Россией «сложной».
Московский Комсомолец 08:14
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
Как сообщает японское издание Best Car, Nissan X-Trail нового поколения дебютирует осенью следующего года и получит силовой агрегат e-Power, который впервые применили на Nissan Note.
Тарантас Ньюс 03:29
Футбол
«Нефтехимик» до зимы не расстанется со своим лидером
Один из лучших бомбардиров ФНЛ, полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в летнее трансферное окно в клуб РПЛ, несмотря на имеющийся к нему интерес.
Матч ТВ 08:40
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Алина Загитова пошла в 11-й класс
В понедельник 17-летняя ученица 11-го "Б" класса приняла участие в торжественной линейке школы Центра спорта и образования "Самбо-70" в Москве.
РИА Новости 03:02
Музыка
Тюменцы в составе грандиозного хора исполнили гимн России
Тюменская область сегодня вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Футбол
Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»
Советский спорт 08:08
Происшествия
NYT: техасского стрелка уволили за несколько часов до преступления
Американец Сет Этор, застреливший нескольких человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии.
ТАСС вчера в 20:26
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Общество
Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний
Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.
РИА Новости 06:30
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Общество
Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний
Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
Sputnik Таджикистан 02:35
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Политика
Глава МИД Латвии: балтийские страны никогда не входили в СССР
В Латвии министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны Балтики на самом деле никогда не были частью бывшего СССР.
ФедералПресс 31 августа в 00:16
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Политика
В Минэнерго Украины надеются на переговоры с Россией по транзиту газа
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал текущие отношения с Россией.
Журналистская правда 07:05
Происшествия
Полиция задержала высланного из Белоруссии участника акции 27 июля
Правоохранительные органы задержали Никиту Чирцова, который находился в розыске по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщают «ОВД-инфо» и ТАСС.
Ведомости 01:59
Экономика
Компании из США потеряли $10 миллиардов от торговой войны с Китаем
Торговая война, развернувшаяся между США и Китаем летом прошлого года, стоила американским производителям бытовой техники 10 миллиардов долларов.
Телеканал 360° вчера в 19:09
Наука
На Землю обрушилась мощная магнитная буря
Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц.
Lenta.ru 07:07
Происшествия
В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты
Российская газета 08:18
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Общество
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57