Финансы
Российский рынок акций растет на открытии торговГазета.Ru вчера в 03:18
Российский рынок акций с утра растет по основным индексам. Это следует из данных Московской биржи. По состоянию на 10.09 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,4% - до 2569 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса РТС более чем за год на внешнем позитиве
Финмаркетвчера в 13:07
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Обновлено 16 апреля в 05:44
Экономика
Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов отметили 9 лет совместной жизни
В этом году супруги празднуют не только рождение первенца, но и 9 лет со дня свадьбы.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают
Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта
МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Политика
ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей
Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 01:23
Общество
Доход врио главы Башкирии в 2018 году вырос в почти два раза
Врио главы Башкирии Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода за 2018 год, в 2017 году, будучи главой Красногорска, он заработал порядка 2 млн 325 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Транспорт
Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля
В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Группа ГАЗ просит господдержку почти на 30 млрд рублей: СМИ
Генеральный директор группы ГАЗ Вадим Сорокин обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором просит выделить компании 29,5 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:42
Футбол
Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
После ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА определён состав пар на полуфинал турнира.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено 16 апреля в 17:21
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Гаджеты
28 апреля на рынке появится новый игровой смартфон с огромным аккумулятором
Как стало известно сегодня, анонс новинки намечен на 28 апреля, что соответствует ранним данным, указывавшим на презентацию в апреле.
Обновлено в 02:23
Политика
Главный военный прокурор Украины отрицает бегство из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что «не убегал» из страны.
Обновлено вчера в 16:40
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Происшествия
На Горьковском направлении МЖД задерживаются поезда
Несколько поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют с увеличенным интервалом, о чем сообщается в Твиттере Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Обновлено в 02:40