Финансы
Индекс РТС опустился ниже отметки в 1300 пунктов впервые с 4 июняТАСС вчера в 08:56
Индекс РТС Московской биржи опустился на 3,56%, до отметки 1298,47 пункта, свидетельствуют данные торгов. В последний раз индекс находился ниже отметки в 1300 пунктов 4 июня текущего года. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, по состоянию на 15:50 мск опустился на 1,14%, до 2698,39 пункта.
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