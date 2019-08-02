Финансы
Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях СШАИнтерфакс вчера в 03:23
Рынок акций РФ открылся в пятницу падением цен blue chips и индексов на фоне негативной динамики внешних площадок и известиях, что США ввели новые санкции в отношении России за инцидент прошлого года с применением нервнопаралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,2-2%, причем первый не удержал рубеж 2700 пунктов.
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