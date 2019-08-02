Финансы

Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24

Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Тотальный risk off не обошел стороной российские биржевые площадки

Finam.Ru14:00

Рынок акций открылся падением индексов на 1,2-2% на санкциях США

Интерфакс03:23

Рынок акций РФ упал на фоне обострения торговых и санкционных опасений

ПРАЙМ12:54

Рынок акций РФ на неделе снизился на новостях из США, индекс РТС опустился к уровням начала лета

Финмаркет12:39

Индекс РТС упал ниже отметки в 1300 пунктов

News.ru09:35

Российский рынок акций теряет по индексам 1-2%

РЕН ТВ03:29

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2-3,9% из-за внешнего фона

ТАСС12:57
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Политика

Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Обновлено в 05:31
Политика

Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму

Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Гаджеты

По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%

Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие

Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков

Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Общество

Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля

По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено в 16:00
Политика

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Энергетика

Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»

Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Футбол

Погба из-за травмы пропустит матч с «Миланом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет принять участие в матче с «Миланом» на Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Обновлено в 09:59
Космос

Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя

Обновлено в 08:01
Хоккей

Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие

Обновлено в 15:13
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Политика

Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 21:15
Футбол

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Авто

Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке

С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Общество

Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

Обновлено в 04:55
Армия и оружие

В КНДР сообщили об испытаниях крупнокалиберных управляемых ракет

Обновлено в 20:33
Культура

Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в фильме «Брат-3»

Шоумен Стас Барецкий заявил, что американская актриса Дженнифер Энистон согласилась сняться в его фильме «Брат-3», но запросила слишком большой гонорар.
Обновлено в 21:10
Экономика

Нижегородская область увеличила экспорт сельхозпродукции на 27%

Нижегородская область по итогам первого полугодия 2019 года увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 10:50
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Финансы

Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено в 21:00
Музыка

Песня группы Metallica отпугнула пуму и спасла жительницу Канады

Обновлено в 17:33
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