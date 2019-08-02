Финансы
Российский рынок акций открылся падением индексовФинмаркет 03:24
Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 16:12
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Гаджеты
По прогнозу Gartner, рынок смартфонов в этом году сократится на 2,5%
Специалисты аналитической компании Gartner подготовили прогноз, относящийся к рынку смартфонов в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков
Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:41
Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
В секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля
По меньшей мере 49 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.
Обновлено в 16:00
Политика
В российском посольстве прокомментировали новые санкции США
Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
Обновлено в 11:38
Футбол
Погба из-за травмы пропустит матч с «Миланом»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сможет принять участие в матче с «Миланом» на Международном кубке чемпионов.
Обновлено в 17:58
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено в 08:01
Хоккей
Квартальнов: многие игроки «Ак Барса» сегодня были тяжёленькие
Обновлено в 15:13
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Политика
Трамп объявил об исчезновении преграды для хороших отношений с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией - расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
Обновлено в 21:15
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Культура
Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в фильме «Брат-3»
Шоумен Стас Барецкий заявил, что американская актриса Дженнифер Энистон согласилась сняться в его фильме «Брат-3», но запросила слишком большой гонорар.
Обновлено в 21:10
Экономика
Нижегородская область увеличила экспорт сельхозпродукции на 27%
Нижегородская область по итогам первого полугодия 2019 года увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 10:50
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Обновлено в 21:00