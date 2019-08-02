Финансы
Санкции и торговый спор обвалили рынок российских акцийDP.RU 13:10
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу закрылись в существенном минусе. Долларовый индикатор понес более существенные потери из-за ослабления рубля. Основной причиной продаж стали новости о введении нового пакета американских санкций против РФ в связи с делом Скрипалей.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Поисковики начнут платить Google за использование по умолчанию
Google запускает механизм, в рамках которого пользователи Android смогут выбрать поисковика по умолчанию на устройстве, при этом компании будут платить за включение в список предложений, отмечается в блоге компании.
Обновлено в 06:16
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
В октябре текущего года на заводе FAW и Toyota в Поднебесной сойдет с конвейера версия кроссовера RAV4 с более глобальными изменениями.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача
Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион
Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
Автоспорт
Марко: опция Ферстаппена расторгнуть контракт истекает в воскресенье
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что в контракте пилота команды Макса Ферстаппена есть опция расторжения, вместе с тем функционер заявил, что срок её действия истекает 4 августа.
Обновлено в 14:21
Политика
Трамп предложил помочь Путину с тушением сибирских пожаров
Президент США Дональд Трамп по телефону предложил президенту России Владимиру Путину помочь в борьбе с пожарами в Сибири.
Обновлено 31 июля в 23:11
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар на территории мебельной фабрики
Крупный пожар на складе с автомобильным тентами на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 11:41
Футбол
Ларссон заявил, что надеется выиграть титулы в составе «Спартака»
Нападающий Джордан Ларссон, подписавший контракт с московским футбольным клубом "Спартак", заявил, что намерен завоевать титулы в составе новой команды.
Обновлено в 07:40
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Суд в Швеции освободил американского рэпера
После трех дней слушаний суд в Стокгольме вынес постановление освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (его настоящее имя - Раким Майерс), обвиняемого в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 14:25
Общество
Сергей Скрипаль позвонил маме и рассказал о своем самочувствии
"Позвонил без повода, с мамой поговорил", — приводит слова Виктории ТАСС.
Обновлено в 14:58
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Политика
Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Музыка
Maruv сняла клип на новую песню «Между нами» на русском языке
Обновлено в 13:08
Здоровье
Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне
Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по углублению интеграции, сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания главы государства с руководством Совета министров, передает БелТА.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет
Обновлено в 14:08
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке перебили животных
Обновлено в 08:47
Армия и оружие
В результате авиаудара в Афганистане ликвидировали троих лидеров Талибана
Трое лидеров радикального движения "Талибан", среди которых "теневой губернатор" провинции Фарах, были ликвидированы в Афганистане в результате воздушного удара, говорится в общении министерства обороны страны в Twitter.
Обновлено в 14:15