Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктовФинмаркет вчера в 09:26
К 15:45 МСК индекс РТС упал до 1298,94 пункта (-3,5%), индекс МосБиржи снизился до 2694,18 пункта (-1,3%); основные "фишки" на "Московской бирже" подешевели в пределах 3,2%. Доллар подорожал до 65,33 рубля (+0,98 рубля).
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Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Обновлено в 05:56
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Согласно документу, в странах Евразии, Африки, Южной Америки и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Зенит» заявил Малкома на сезон в РПЛ
«Зенит» заявил новичка команды вингера Малкома на сезон в Российскую Премьер-Лигу.
Обновлено в 06:37
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Москве задержали Любовь Соболь возле ее штаба
Столичная полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 06:57
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Происшествия
3 блокирующих проезжую часть автомобиля эвакуировали с Садового кольца
Три автомобиля эвакуировали по требованию полиции при подозрении на попытку блокировки Садового кольца в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Экономика
В Курской области думают над улучшением инвестиционного климата
Предложение создать совет по контролю над контролирующими Роман Старовойт не поддержал, призвав усилить работу в рамках существующего Совета по инвестициям.
Обновлено в 04:55
Общество
Путин продлил «дачную амнистию» до марта 2021 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Печерский районный суд Киева решил арестовать нежилой дом в центре столицы Украины, аукцион на приобретение которого выиграла компания младшего брата киевского мэра Виталия Кличко Владимира.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Обновлено в 05:33
Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Игры
No Man’s Sky Beyond выйдет 14 августа
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский решил ввести безвиз, но не придумал, с кем
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Футбол
Девушка Джордана Ларссона. Они вместе уже четыре года. Фото
Девушку новичка «Спартака» Джордана Ларссона зовут Бьянка Валлер.
Обновлено вчера в 06:48
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено вчера в 19:21
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено вчера в 11:34
Политика
США вводят санкции в отношении «Северного потока-2»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект о санкциях в отношении проекта "Северный поток-2".
Обновлено 31 июля в 11:43
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10