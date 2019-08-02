Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктовФинмаркет вчера в 09:26

К 15:45 МСК индекс РТС упал до 1298,94 пункта (-3,5%), индекс МосБиржи снизился до 2694,18 пункта (-1,3%); основные "фишки" на "Московской бирже" подешевели в пределах 3,2%. Доллар подорожал до 65,33 рубля (+0,98 рубля).
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Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
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Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей

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Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
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Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро

Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
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Обновлено 01 августа в 22:48
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Анастасия Волочкова объяснила, как справляется с негативом и критикой

Недавно известная балерина Анастасия Волочкова, которая активно ведет свою страничку в сети Instagram, обратилась к постоянным читателям.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
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«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте

В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
Обновлено в 11:35
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Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов

Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания

Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 19:47
Происшествия

На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека

Обновлено в 20:30
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Политика

National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
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Шоу-бизнес

Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
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В MIUI 11 появится неожиданная функция

Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
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Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
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Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.
Обновлено в 17:47
Общество

Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
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Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в России

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 31 июля обсуждали в частности нового посла США в России, сообщает CNN со ссылкой на двух должностных лиц.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В деле о массовых беспорядках в Москве появился седьмой фигурант

Обновлено в 16:27
Происшествия

Американская авиакомпания отменила рейс из-за пьяных пилотов

Авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за того, что оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает РЕН со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 18:11
Космос

В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено в 06:05
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Авто

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Автоэксперты после проведенного исследования рассказали, какие автомобильные двигатели мировых производителей могут похвастаться самой внушительной долговечностью и надежностью.
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На МАКС-2019 покажут семитонный беспилотник вертикального взлета

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Российские туристы не могут вылететь из болгарского Бургаса

Российские туристы не могут вылететь из Болгарии, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
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