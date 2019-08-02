Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктовФинмаркет вчера в 09:26

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К 15:45 МСК индекс РТС упал до 1298,94 пункта (-3,5%), индекс МосБиржи снизился до 2694,18 пункта (-1,3%); основные "фишки" на "Московской бирже" подешевели в пределах 3,2%. Доллар подорожал до 65,33 рубля (+0,98 рубля).
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