Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1300 пунктовФинмаркет 09:26
К 15:45 МСК индекс РТС упал до 1298,94 пункта (-3,5%), индекс МосБиржи снизился до 2694,18 пункта (-1,3%); основные "фишки" на "Московской бирже" подешевели в пределах 3,2%. Доллар подорожал до 65,33 рубля (+0,98 рубля).
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Хоккей
«Авангард» показал дизайн новой формы
Обновлено в 06:58
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Политика
Трамп заявил о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 09:09
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика
Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области
Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.
Обновлено в 10:09
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек
Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.
Обновлено в 10:30
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Малкома в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".
Обновлено в 10:15
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), как это уже сделала Россия, заявил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.
Обновлено в 07:57
Здоровье
Московская больница им. Ерамишанцева совершила прорыв
Обновлено в 08:43
Футбол
Ерохин считает, что девушки чаще всего улыбаются Дзюбе
Полузащитник "Зенита" и сборной России Александр Ерохин считает, что среди игроков национальной команды большой популярностью среди девушек пользуется форвард Артем Дзюба, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 08:17
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Музыка
Maruv выпустила новую песню на русском языке
Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
Обновлено в 06:48
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Троллинг в высоких кабинетах: Кличко и Богдан устроили битву мемов
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал свою реакцию на «троллинг» главы Офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 10:15
Общество
Мужчина удивил Сеть «вечно молодой» матерью
Восхищенные пользователи отмечали, что «редкую красоту девушки», отказываясь верить, что «эта молодая красотка»— мать взрослого мужчины.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова рассекретила имя второго сына
Актриса стала мамой в декабре 2018 года. Дарья Мельникова и Артур Смольянинов стали родителями во второй раз в конце прошлого года.
Обновлено в 10:15
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16