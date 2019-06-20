Финансы

Индекс РТС обновил пятилетний максимумРБК 08:29

Котировки сорта Brent на лондонской бирже ICE к середине дня прибавили 2,7% и поднялись до $63,5 за баррель. С начала текущего месяца индекс РТС прибавил 7%, а с начала 2019 года вырос уже на 29,7%. Исторический максимум по индексу был зафиксирован 19 мая 2008 года.
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Индекс РТС обновил пятилетний максимум

РБК08:29

Рынок акций РФ завершил торги четверга в плюсе, а евро упал ниже 71 рубля

Росбалт12:20

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на фоне общемирового ралли, не заметив продления санкций ЕС

Финмаркет12:19

STOCKS-Рынок акций РФ обновил максимумы блигодаря оптимизму после решений ФРС

Financial One10:14

У «быков» снова праздник

Finam.Ru12:47
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Политика

Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Иран совершил очень большую ошибку».
Обновлено в 10:54
Политика

Собянин попросил полицию обеспечить безопасность сборщиков подписей к выборам в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вслед за главным редактором радио "Эхо Москвы", зампредом Общественной палаты столицы Алексеем Венедиктовым обратился к полиции с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:16
Космос

Через неавторизованный Raspberry Pi хакеры просочились в системы NASA JPL

Andrei Stanescu / Getty Images Сотрудники OIG провели проверку мер по обеспечению безопасности сети исследовательского центра после хакерского взлома в апреле 2018 года, когда злоумышленники проникли в компьютерную систему через компьютер Raspberry Pi, который не был авторизован для подключения к сети JPL.
Обновлено в 11:23
Футбол

Оргкомитет ЧМ-2022 отреагировал на возможный перенос турнира из Катара

Международная федерация футбола (ФИФА) и организационный комитет "Катар-2022" продолжают готовиться к чемпионату мира 2022 года, несмотря на сообщения о возможном переносе турнира.
Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Общество

В России изменят критерии для выплаты детских пособий

Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Бойко-Великий отверг обвинения в растрате

Василий Бойко-Великий не признал вину в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс».
Обновлено в 11:23
Экономика

Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Экономика

Акции «Яндекса» достигли исторического максимума после похвалы Путина

Акции «Яндекса» выросли до исторического максимума вскоре после заявлений президента России Владимира Путина во время «Прямой линии» об успехах компании.
Обновлено в 11:41
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Происшествия

Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции

По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Авто

Kia представила новый кроссовер Seltos

Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Происшествия

В Москве допрашивают гей-пару по делу об изнасиловании приемного мальчика

На днях в отделение детской хирургии одной из столичных больниц поступил 12-летний мальчик Саша (имя изменено).
Обновлено в 11:22
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии

Обновлено в 12:16
Политика

Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Финансы

Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года

В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено в 07:04
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Политика

Путин сказал, какую окрошку предпочитает

Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин ответил на критику в адрес партии «Единая Россия»

Президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией».
Обновлено в 07:12
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Путин назвал возможный конфликт между США и Ираном катастрофой

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что конфликт между США и Ираном стал бы катастрофой как минимум для региона.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено в 05:43
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
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