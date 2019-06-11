Финансы
Индекс РТС обновил максимум с июля 2014 годаРеальное время 05:56
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1 340 пунктов, обновив максимум июля 2014 года. В 12.55 по московскому времени значение индекса на бирже достигло 1 346,4 пункта, что на 0,8% больше цифр, зафиксированных вчера на закрытии торгов.
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Политика
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Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
МВД России предлагает дополнить правила освидетельствования водителей
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Общество
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Обновлено в 05:20
Политика
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Обновлено в 18:08
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
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Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 09:42
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
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Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте
«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Футбол
Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра
О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.
Обновлено в 19:31
Политика
Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.
Обновлено в 21:18
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Космос
Прорыв: Новое открытие ученых сужает поиск инопланетян
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали заявление, что их новое открытие сужает поиск инопланетян.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Экономика
Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян
Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта расстался с молодой женой
Андрей Ургант расстался со своей женой Еленой Романовой. Долгое время об их отношениях не было известно.
Обновлено в 09:56
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Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Авто
В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle
Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Оставленных в подмосковном хостеле детей передали во временную семью
Двух годовалых детей, оставленных в хостеле в Котельниках матерью-кукушкой, выписали из больницы и передали во временную семью.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Суд присяжных продолжит рассмотрение дела Никулина в США
Первое заседание американского суда присяжных по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, назначено на январь 2020 года.
Обновлено в 20:51
Экономика
В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой
Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45