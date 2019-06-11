Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 годаТАСС 05:50
В последний раз индекс РТС находился выше 1340 пунктов в июле 2014 года. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, поднялся на 0,12% и достиг 2745,93 пункта. Таким образом, российские индексы полностью отыграли снижение на открытии торгов, вызванное дивидендной отсечкой по акциям Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Sony разрабатывает новую Xperia с шестью задними камерами
Обновлено в 06:53
Игры
PC-версия Shenmue 3 стала эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Риксен не собирается делать эвтаназию
Ранее экс-игрок петербургского клуба позвал всех на свой последний вечер Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что он будет делать эвтаназию.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии
Обновлено в 07:43
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Общество
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Футбол
Буффон может сменить Касильяса в «Порту»
СМИ сообщают, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон может перейти в "Порту".
Обновлено в 07:10
Технологии
«Яндекс» тестирует сервис доставки продуктов
«Яндекс» запустил в тестовом режиме новый сервис бесплатной доставки продуктов «Яндекс.Лавка», сообщил руководитель проекта Илья Красильщик в Facebook.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске
Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Авто
Mitsubishi готовит к продажам новый кроссовер ASX
Новый ASX отличается иной радиаторной решеткой Dynamic Shield, что приблизило его к новой стилистике Mitsubishi в духе Eclipse Cross, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и усовершенствованной задней частью кузова, дополненной светодиодными фонарями.
Обновлено в 08:35
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Культура
«Спасителя мира» Леонардо да Винчи нашли на яхте саудовского принца
«Спасителя мира», написанного Леонардо да Винчи, нашли на яхте саудовского принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 01:15
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Политика
Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня
Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Семенович не скрывает, что раз в полгода колет ботокс
В недавнем интервью Анна Семенович рассказала о том, как относится к косметологии и различным бьюти-новинкам.
Обновлено в 08:11
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Футбол
«Спартак» намерен получить за Зе Луиша 15 миллионов евро
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля
С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Обновлено в 05:49
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Кино
Фильм финалистки «Голоса» Ян Гэ открыл «Кинотавр»
Фильм режиссера и финалистки шоу «Голос» Ян Гэ «Троица» открыл конкурсную программу российского открытого кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено вчера в 12:52