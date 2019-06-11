Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 годаТАСС 05:50
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз индекс РТС находился выше 1340 пунктов в июле 2014 года. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, поднялся на 0,12% и достиг 2745,93 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Обновлено в 11:26
Происшествия
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова
Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Авто
Новый Kia Seltos – сколько он будет стоить
Для расчета ориентировочной стоимости Seltos возьмем прайс-листы других моделей Kia и Hyundai, которые делят одну платформу — кроссоверов Sportage и Tucson стоимостью от 1 389 900 и 1 499 000 рублей соответственно.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020
В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся
В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Футбол
Стали известны составы сборных России и Кипра
Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Политика
В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков
В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Финансы
Силуанов объяснил причины роста доли золота в резервах России
Международные резервы России готовятся перешагнуть установленный ЦБ ориентир в полтриллиона долларов, при этом Банк России с 2014 года наращивает в них долю золота, в прошлом году он закупил рекордные 274 тонны, доведя запасы в своих хранилищах до 2112 тонн.
Обновлено в 13:31
Общество
В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»
«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Наука
Люди остались верны типажу бывшего романтического партнера
При выборе романтического партнера человек во многом опирается на свой опыт: если прошлые отношения закончились неудовлетворительно, при построении новых те качества, которые привели к недопониманию и разрыву, человек скорее всего будет избегать.
Обновлено в 12:07
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Футбол
Живоглядов перешел в «Локомотив»
Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в «Локомотиве». Он подписал с «Локо» четырехлетний контракт.
Обновлено в 09:10
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Авто
Автомобили Opel получат российские двигатели
Производство моделей Opel будет налажено на заводе концерна PSA под Калугой с высоким процентом локализации.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Общество
Жители Кузбасса попросили убежища в Канаде
Обновлено 09 июня в 22:36
Теннис
Александрова победила Мертенс на турнире в Хертогенбоше
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла бельгийку Элиз Мертенс в первом круге турнира WTA в Хертогенбоше.
Обновлено в 11:32
Политика
Трамп заявил, что получил «очень теплое» письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что получил "прекрасное" и "очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:32