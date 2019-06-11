Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 годаТАСС 05:50
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже поднялся на 0,41% и достиг 1341,24 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз индекс РТС находился выше 1340 пунктов в июле 2014 года. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, поднялся на 0,12% и достиг 2745,93 пункта.
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