Финансы
Индекс РТС обновил максимум 2014 годаТАСС 05:50
В последний раз индекс РТС находился выше 1340 пунктов в июле 2014 года. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, поднялся на 0,12% и достиг 2745,93 пункта. Таким образом, российские индексы полностью отыграли снижение на открытии торгов, вызванное дивидендной отсечкой по акциям Сбербанка.
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Москалькова на встрече предложила обсудить возможность гуманитарные вопросы, связанные с гражданами Украины и России, которые находятся в местах несвободы и нуждаются в помощи в области медицины, контроля за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020
В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:13
Политика
Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан.
Обновлено в 10:07
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Авто
Mercedes представил серийный кроссовер — GLB
Немецкий автопроизводитель Mersedes-Benz представил новый кроссовер – GLB.
Обновлено в 11:19
Технологии
«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
Обновлено вчера в 15:23
Баскетбол
Дюрант высказался о победе «Голден Стэйт» в пятом матче финала НБА
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу своей команды над «Торонто Рэпторс» в пятом матче серии финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 06:02
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Певица решила разыграть поклонников. 70-летняя Алла Пугачева рухнула в обморок в Азербайджане.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения с Россией с драматическим танцем
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём заявила, что отношения с Россией напоминают драматический танец, так как королевство поддерживает санкции против Москвы, но при этом нацелено на взаимные контакты.
Обновлено в 11:09
Спорт
Баскетболистов «Химок» ограбили в день зарплаты
Один из сотрудников баскетбольного центра, где шел матч между «Химками» и ЦСКА, рассказал «360», что в день ограбления игроки химкинского клуба получили зарплату.
Обновлено в 05:36
Авто
Новый Kia Seltos – сколько он будет стоить
Для расчета ориентировочной стоимости Seltos возьмем прайс-листы других моделей Kia и Hyundai, которые делят одну платформу — кроссоверов Sportage и Tucson стоимостью от 1 389 900 и 1 499 000 рублей соответственно.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Полиция нашла новых подозреваемых в загрязнении нефти в «Дружбе»
Напомним, ранее в хищении и порче нефти подозревали еще шестерых человек: генерального директора ООО «Нефтеперевалка» Светлану Балабай и ее заместителя Рустама Хуснутдинова, заместителя директора ООО «Магистраль» Сергея Баландина и гендиректора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева.
Обновлено в 05:56
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Экономика
Безработица в Великобритании осталась на уровне 3,8%
Уровень безработицы в Великобритании в феврале-апреле сохранился на уровне января-марта в 3,8%, свидетельствуют данные национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 06:01
Футбол
Вингер «Легии» Кухарчик может перейти в тульский «Арсенал»
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40