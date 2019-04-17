Финансы
Индекс РТС начнет день на 0,6% выше уровня вчерашнего закрытияПРАЙМ вчера в 02:46
Российские индексы провели большую часть дня, не демонстрируя ясного тренда, однако к закрытию торгов закрепились в зеленой зоне. Индекс РТС в итоге прибавил 0,6%, а индекс IMOEX – 0,7%.
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Армия и оружие
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
Обновлено вчера в 23:07
Авто
Названы российские регионы, лидирующие по продажам подержанных авто
Оставшиеся места в ТОП-10 российских регионов с самыми высокими продажами подержанных автомобилей заняли Челябинская область и Ставропольский край – 9 991 и 9 135 штук.
Обновлено в 02:47
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом
В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Экономика
Forbes назвал богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель
По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
В центре Лондона появилась зона чистого воздуха
Мэрия Лондона приступила к реализации масштабного плана по борьбе с загрязнением воздуха и закрыла въезд в центр города автомобилям, не соответствующим нормам Евро-4 для бензиновых двигателей и Евро-6 - для дизельных.
Обновлено в 01:15
Технологии
Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России
В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Кино
Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет
Обновлено в 02:00
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55