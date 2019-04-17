Финансы

Индекс РТС начнет день на 0,6% выше уровня вчерашнего закрытияПРАЙМ вчера в 02:46

Российские индексы провели большую часть дня, не демонстрируя ясного тренда, однако к закрытию торгов закрепились в зеленой зоне. Индекс РТС в итоге прибавил 0,6%, а индекс IMOEX – 0,7%.
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Индекс РТС начнет день на 0,6% выше уровня вчерашнего закрытия

ПРАЙМвчера в 02:46
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Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Авто

Названы российские регионы, лидирующие по продажам подержанных авто

Оставшиеся места в ТОП-10 российских регионов с самыми высокими продажами подержанных автомобилей заняли Челябинская область и Ставропольский край – 9 991 и 9 135 штук.
Обновлено в 02:47
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Экономика

Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу

В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

В Мосгордуме предложили установить алкозамки в автомобилях такси

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил оборудовать такси алкозамками для повышения безопасности пассажиров и участников автомобильного движения.
Обновлено в 02:39
Политика

Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России

Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошла цистерна с топливом

В Березовском городском округе в Свердловской области с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином, в результате чего произошла утечка топлива.
Обновлено в 01:57
Экономика

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских бизнесменов.
Обновлено в 02:45
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $72 за баррель

По состоянию на 8:05 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,26 до $71,98, причем ранее в среду они поднимались в цене до $72,08 за баррель, максимума с ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 02:28
Общество

Тайский пляж из фильма с Ди Каприо могут закрыть еще на пять лет

Обновлено в 01:23
Общество

В центре Лондона появилась зона чистого воздуха

Мэрия Лондона приступила к реализации масштабного плана по борьбе с загрязнением воздуха и закрыла въезд в центр города автомобилям, не соответствующим нормам Евро-4 для бензиновых двигателей и Евро-6 - для дизельных.
Обновлено в 01:15
Технологии

Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России

В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Обновлено в 02:21
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 02:00
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Политика

Time не включил Путина в список самых влиятельных людей мира

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира на 2019 год. Путин не вошёл в него второй год подряд.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
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