Индекс РТС начнет день на 0,6% выше уровня вчерашнего закрытияПРАЙМ вчера в 02:46

Российские индексы провели большую часть дня, не демонстрируя ясного тренда, однако к закрытию торгов закрепились в зеленой зоне. Индекс РТС в итоге прибавил 0,6%, а индекс IMOEX – 0,7%.

Индекс РТС начнет день на 0,6% выше уровня вчерашнего закрытия

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