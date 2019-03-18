Финансы

Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктовТАСС вчера в 03:02

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил 1200 пунктов впервые с 25 февраля. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 0,61%, до 1204,05 пункта. Индекс Мосбиржи на 10:11 мск снизился на 0,28% и составил 2469,92 пункта.
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Рынок акций растет в начале торгов

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Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктов

ТАССвчера в 03:02
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
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Список возглавил голландец Ринус Михелс, тренировавший «Аякс» и «Барселону» в 70-е годы, следом идет экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон, на третьем месте – итальянец Ариго Сакки, работавший с топ-клубами Серии А. В топ-10 вошел советский и украинский тренер Валерий Лобановский, возглавлявший сборную СССР и киевское «Динамо».
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МВД РФ намерено изучать фото- и видеоматериалы, отснятые членами общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в ходе посещения колоний.
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Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев

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Поздно вечером 19 марта тамбовчане смогут наблюдать самую большую Луну за весь месяц.
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Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
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