Финансы

Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктовТАСС 18 марта в 03:02

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил 1200 пунктов впервые с 25 февраля. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 0,61%, до 1204,05 пункта. Индекс Мосбиржи на 10:11 мск снизился на 0,28% и составил 2469,92 пункта.
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Индекс Мосбиржи тестирует отметку 2500 пунктов

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Рынок акций растет в начале торгов

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Московская биржа открылась ростом

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Коммерсантъ18 марта в 04:33
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Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

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Политика

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Политика

Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции

Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье

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Обновлено в 04:08
Кино

Киту Харингтону потребовалось лечение после смерти Джона Сноу

Обновлено в 06:39
Происшествия

Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта

Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
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Друг Юлии Началовой заявил, что незадолго до смерти она победила рак

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

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Экономика

Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам

Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Экономика

В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество

Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Происшествия

Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения

Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Наука

В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост

В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено вчера в 09:11
Космос

Россияне и американцы проведут в закрытом помещении 120 дней в рамках эксперимента

Экипаж из четырех россиян и двух американцев проведет 120 дней в специальном помещении, изолированном от остального мира.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Украинские самолеты пролетели над Азовом с полной боевой нагрузкой

Обновлено в 07:07
Транспорт

«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Ученые связали прием горячего чая с риском развития рака пищевода

Ученые считают, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода.
Обновлено в 01:11
Кино

Опубликован первый полноценный трейлер «Истории игрушек — 4»

Обновлено вчера в 11:04
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.
Обновлено в 07:49
Политика

Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США

Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США, так как многие государства активно работают в космосе.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции

Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
Обновлено в 07:04
Футбол

Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно завершить аренду в «Бешикташе»

По информации Turkiye Gazetesi, немецкий футболист попросил «Ливерпуль» аннулировать двухлетнюю аренду в «Бешикташе».
Обновлено в 06:08
Политика

Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина

Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
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