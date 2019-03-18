Финансы
Индекс РТС на открытии торгов превысил 1200 пунктовТАСС 18 марта в 03:02
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи превысил 1200 пунктов впервые с 25 февраля. Как свидетельствуют данные торгов, индекс увеличился на 0,61%, до 1204,05 пункта. Индекс Мосбиржи на 10:11 мск снизился на 0,28% и составил 2469,92 пункта.
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Политика
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Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
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Происшествия
Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье
«Комиссиями штаба ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе», — подчеркнул начальник пресс-службы ВВО.
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Кино
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Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
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Обновлено в 02:29
Экономика
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Обновлено в 05:34
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
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Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Обновлено в 07:23
Происшествия
Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Наука
В Новгороде археологи обнаружили под водой тысячелетний мост
В Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Волхов мост, построенный в период с 932 по 946-й годы.
Обновлено вчера в 09:11
Космос
Россияне и американцы проведут в закрытом помещении 120 дней в рамках эксперимента
Экипаж из четырех россиян и двух американцев проведет 120 дней в специальном помещении, изолированном от остального мира.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Транспорт
«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают.
Обновлено в 03:55
Здоровье
Ученые связали прием горячего чая с риском развития рака пищевода
Ученые считают, что употребление горячего чая повышает риск развития рака пищевода.
Обновлено в 01:11
Кино
Опубликован первый полноценный трейлер «Истории игрушек — 4»
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что тур в 2019 году станет для музыкального коллектива последним.
Обновлено в 07:49
Политика
Врио губернатора Алексей Текслер прилетел в Челябинск
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер прилетел в Челябинск из Москвы.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США
Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США, так как многие государства активно работают в космосе.
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Армия и оружие
Военное усиление России вызвало беспокойство в Швеции
Шведские аналитики оказались обеспокоены безопасностью страны из-за усиления Россией оборонного потенциала и возрастающий интерес Китая к Европе и Арктике.
Обновлено в 07:04
Футбол
Кариус попросил «Ливерпуль» досрочно завершить аренду в «Бешикташе»
По информации Turkiye Gazetesi, немецкий футболист попросил «Ливерпуль» аннулировать двухлетнюю аренду в «Бешикташе».
Обновлено в 06:08
Политика
Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.
Обновлено в 04:23
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23