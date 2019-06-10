Финансы
Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора годаРБК 04:07
На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летний юбилей
Легендарный академик Евгений Чазов, считающийся родоначальником современной кардиологии, отмечает 90-летний юбилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пожар произошел на пороховом заводе в Казани
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд отказал следствию в просьбе отправить Ивана Голунова под стражу
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили под домашний арест до 7 августа.
Обновлено вчера в 05:54
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено 08 июня в 15:28
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Хоккей
Чудинов продлил контракт с клубом КХЛ «Авангард» на сезон
Защитник Максим Чудинов продлил соглашение с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 06:54
Политика
Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре
В Кремле подтвердили подготовку визита президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Экономика
«Алроса» в мае снизила продажи алмазов на 7,6%
Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании "Алроса" в мае 2019 года в стоимостном выражении составил 266 млн долларов, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Обновлено в 02:55
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Общество
Глава Кузбасса оценил просьбу жителей Киселёвска об убежище в Канаде
Отмечается, что Цивилёв поручил мэру Киселёвска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, а также найти способы решить проблемы, которые привели к соответствующему обращению к канадскому лидеру.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Задержан девятый фигурант дела об убийстве экс-спецназовца
Следственный комитет задержал девятого участника драки в Красногорском районе, в которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Авто
Автомобили Lada подвели коробки передач Renault
Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Суд освободил по УДО правозащитника Титиева
Обновлено в 10:34
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 07:29
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста Голунова
Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:31
Политика
Глава МВД Белоруссии ушел в отставку
Глава белорусского МВД Игорь Шуневич подал президенту республики Александру Лукашенко рапорт об отставке, который был принят.
Обновлено в 10:50
Общество
В Москве раскупили газеты с заявлением в защиту Голунова
В Москве к 12 часам дня 10 июня в журнальных киосках раскупили тираж газет «Ведомости», «Коммерсантъ» и «РБК».
Обновлено в 06:34
Авто
Электрокар Mazda дебютирует в 2020 году
По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья
Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию
США искусственно создают напряженность в Сирии и тем самым могут спровоцировать возвращение международных террористов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 05:23