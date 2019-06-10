Финансы
Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора годаРБК 04:07
На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года.
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Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Обновлено в 00:59
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
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В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова
Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.
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В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
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Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
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Глава правительства Астраханской области подал в отставку
Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
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Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.
Обновлено вчера в 20:15
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Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
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Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
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Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
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Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
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Уфологи заметили на снимках NASA инопланетный спутник «Черный рыцарь»
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Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России
Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
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Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
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Microsoft раскрыла детали игровой консоли Xbox нового поколения
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