Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора годаРБК 04:07

На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года.

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

Здоровье В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.

Происшествия Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.

Экономика В РФ зафиксирован рекордный прирост онлайн-продаж смартфонов Общее количество проданных смартфонов в онлайн-каналах достигло 1,4 миллиона устройств. Граждане потратили на гаджеты 27 миллиардов рублей.

Происшествия Замглавы администрации Барнаула стал фигурантом дела о взяточничестве "В течение 2017-2019 годов замглавы администрации Барнаула получил от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку на общую сумму более 1 млн рублей за заключение муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов", - говорится в пресс-релизе.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Общество После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.

Путешествия Российские путешественники назвали худшие места в поездах Более половины российских путешественников считают, что худшие места в поездах дальнего следования располагаются у туалетов.

Общество В Москве запланирован марш за свободу Ивана Голунова Сбор участников запланирован у метро «Чистые пруды». Журналисты намерены дойти до здания столичного главка МВД на Петровке, 38.

Общество В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Политика Глава правительства Астраханской области подал в отставку Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив в тот же день временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Общество В ПФР сообщили, когда могут отказать в оформлении пенсии Как пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, основная причина отказов - отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии.

Происшествия У автовокзала в Уфе мужчина расстрелял знакомого из-за денег Стрельба у автовокзала произошла в Уфе. Сообщается, что 25-летний мужчина застрелил своего знакомого из-за долга.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Автоспорт Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.

Общество Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста» Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Космос Уфологи заметили на снимках NASA инопланетный спутник «Черный рыцарь» Сторонники теории заговора назвали «Черного рыцаря», расположенного на квазиполярной орбите Земли, инопланетным спутником, скрываемым NASA.Уоринг повторно изучил архивные снимки и заявил, что обнаруженный объект подтверждает слухи о «Черном рыцаре».