Финансы

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора годаРБК 04:07

На открытии торгов Московской биржи индекс РТС увеличился на 0,5%, до 1332,5 пункта, обновив максимум с февраля 2018 года.
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