Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС с выходом к уровню 1300 пунктов – спрос на рынках акций в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами».

Индекс РТС может выйти к уровню 1300 пунктов

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