Индекс РТС в начале дня в ходе торгов 11 января превысил 1150 пунктов впервые с 10 декабря 2018 года.

Индекс РТС достиг рекорда с декабря 2018 года

Финансы Финансы Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.

Финансы Финансы Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9% Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.

Энергетика Энергетика Стоимость нефти Brent превысила $62 Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Экономика Экономика Эксперт объяснил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине

Экономика Экономика Две УК НПФ «Сафмар» подали иски к банку «Открытие» на 16,6 млрд рублей АО "Ай Кью Джи Управление Активами" и АО "УК Управление инвестициями", управляющие компании НПФ "Сафмар" и АО НПФ "Доверие", подали в Арбитражный суд Москвы исковые заявления к банку "ФК Открытие" о взыскании убытков на общую сумму 16,655 млрд рублей, сообщил НПФ в пятницу.

Энергетика Энергетика Цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,3% Цены на автомобильный бензин в России с 1 по 9 января 2019 года выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,7%, свидетельствуют данные Росстата.

Финансы Финансы Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Экономика Экономика Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».

Экономика Экономика Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения Прокуратура Токио предъявила два новых обвинения в финансовых нарушениях бывшему главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.

Экономика Экономика Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.

Экономика Экономика Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.

Недвижимость Недвижимость «Яндекс» зафиксировал рост цен на жилье в европейской части России "Яндекс" зафиксировал рост цен на вторичное жилье в 2018 году в большинстве регионов европейской части России.

Экономика Экономика Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.