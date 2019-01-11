Экономика
Индекс РТС в начале дня в ходе торгов 11 января превысил 1150 пунктов впервые с 10 декабря 2018 года.
Газета.Ru04:08
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Финансы
Сбербанк и ВТБ подняли ставки по ипотеке
Банк ВТБ повысил с начала года ставку по ипотеке. Теперь минимальная планка составляет 10,1 процента.
Обновлено в 07:20
Финансы
Реальный эффективный курс рубля в 2018 году снизился на 6,9%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе-декабре 2018 года снизился на 6,9%.
Обновлено в 06:59
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила $62
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 03:29
Экономика
Эксперт объяснил данные о двукратном сокращении пенсий на Украине
Обновлено в 11:15
Экономика
Две УК НПФ «Сафмар» подали иски к банку «Открытие» на 16,6 млрд рублей
АО "Ай Кью Джи Управление Активами" и АО "УК Управление инвестициями", управляющие компании НПФ "Сафмар" и АО НПФ "Доверие", подали в Арбитражный суд Москвы исковые заявления к банку "ФК Открытие" о взыскании убытков на общую сумму 16,655 млрд рублей, сообщил НПФ в пятницу.
Обновлено в 09:04
Энергетика
Цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,3%
Цены на автомобильный бензин в России с 1 по 9 января 2019 года выросли на 0,3%, дизельное топливо подорожало на 0,7%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 08:01
Финансы
Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу
Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Обновлено в 10:18
Экономика
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил поднять зарплату прокурорам. Об этом в пятницу, 11 января, сообщают «Известия».
Обновлено в 04:58
Экономика
Прокуратура Токио предъявила Карлосу Гону новые обвинения
Прокуратура Токио предъявила два новых обвинения в финансовых нарушениях бывшему главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
Обновлено в 03:10
Экономика
Экономика России за новогодние праздники лишилась 1,3 трлн рублей
Потери российской экономики из-за простоя производств в новогодние каникулы составили примерно 1,32 трлн рублей (1,25% от прогнозируемого ВВП), подсчитали для «Известий» в РЭУ имени Плеханова.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Bloomberg: Geely продала 5,4% акций Daimler
Обновлено в 07:48
Экономика
Присоединение Бинбанка увеличило долю «ФК Открытие» в ВТБ
Банк «ФК Открытие» нарастил долю в ВТБ на 0,05 п. п. до 14,83% голосующих акций, следует из сообщения банка.
Обновлено в 04:12
Недвижимость
«Яндекс» зафиксировал рост цен на жилье в европейской части России
"Яндекс" зафиксировал рост цен на вторичное жилье в 2018 году в большинстве регионов европейской части России.
Обновлено в 03:47
Экономика
Банк России получит новые полномочия для блокировки сайтов в интернете
Согласно законопроекту, ЦБ РФ сможет блокировать распространение в интернете информации о финансовых пирамидах, нелицензированных компаниях, а также организациях, маскирующих свои странички под сайты лицензированных финансовых организаций.
Обновлено в 01:50
Экономика
Минэкономики предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций
Минэкономики предлагает создать экспериментальные правовые режимы для тестирования новых технологий — так называемые «песочницы», сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.
Обновлено в 02:29