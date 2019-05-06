Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пунктаТАСС 02:22

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Индекс деловой активности в промсекторе Дании ощутимо поднялся в апреле

Росбалт02:47

Рост активности в сфере услуг Китая ускорился в апреле

Вести.Финанс01:51

Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта

Rambler News Service02:17

Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле упал до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте - IHS Markit

Финмаркет02:54

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

ТАСС02:22

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

ПРАЙМ02:56

Индекс PMI в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта

Finam.Ru02:28
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Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 02:54
Происшествия

Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево

"Валентина Матвиенко выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево", - сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

СК подтвердил гибель 41 человека в аварии самолета в Шереметьево

41 человек погиб при аварийной посадке пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:31
Политика

Большинство россиян выступили за окончание операции в Сирии

"Новый Афганистан" Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, считают 55% россиян, как показал опрос (итоги есть у РБК) Левада-центра.
Обновлено в 00:00
Кино

Умерла знаменитая голливудская актриса Барбара Перри

Выдающаяся американская актриса Барбара Перри ушла из жизни в возрасте 97 лет.
Обновлено в 02:09
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия

На месте ЧП в Шереметьево нашли «черные ящики»

На месте аварийной посадки лайнера Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево найдены два «черных ящика».
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

США направят к берегам Ирана авианосную группу

США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров

Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

В результате пожара в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

Обновлено в 01:16
Происшествия

Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург

Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Музыка

На День Победы в Екатеринбурге ждут Безрукова, Трофима и Газманова

Обновлено в 01:32
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Футбол

Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 2%

Погрузка на сети РЖД, по оперативной информации, в апреле 2019 года составила 107,1 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 02:52
Игры

К 2023 году количество китайских геймеров превысит население США

Общее количество китайских геймеров к 2023 году может превысить население США, к такому выводу пришли аналитики компании Niko.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра

Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии

Обновлено в 01:11
Экономика

«Магниту» дали пенсионную оценку

Ранее источник, близкий к сделке, говорил, что цена определялась на основе независимой оценки и проходила «на рыночных условиях».
Обновлено вчера в 17:24
Авто

Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса

Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

В России потребовали отказаться от SSJ-100

Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
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