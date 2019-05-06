Экономика
Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пунктаТАСС 02:22
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта
Rambler News Service02:17
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Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
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Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае
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Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
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Обновлено вчера в 16:30
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СК подтвердил гибель 41 человека в аварии самолета в Шереметьево
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Обновлено в 01:41
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США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
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Происшествия
Брошенные в Турции. Еще 30 туристов не могут вернуться в Оренбург
Обновлено вчера в 09:38
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Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:01
Футбол
Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену
Капитан и нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, чьей замены он ждет, передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:36
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Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек
По данным следствия, 4 мая 2019 года в вечернее время, находясь на Центральном пляже Советского района, молодой человек вступил в конфликт с двумя 31-летними мужчинами.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Футбол
Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей по иску ФНС
Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве
Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 2%
Погрузка на сети РЖД, по оперативной информации, в апреле 2019 года составила 107,1 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Общее количество китайских геймеров к 2023 году может превысить население США, к такому выводу пришли аналитики компании Niko.
Обновлено вчера в 22:00
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США призвали Турцию прекратить буровые работы у берегов Кипра
Госдепартамент США в воскресенье призвал Турцию не вести буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра, так как это чревато ростом напряженности в регионе.
Обновлено вчера в 19:44
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«Погибли дети»: Киркоров страдает из-за ужасной трагедии
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«Магниту» дали пенсионную оценку
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Авто
Новые Corolla и Elantra плюс С4 : большой тест седанов С‑класса
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13