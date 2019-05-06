Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пунктаТАСС 02:22

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Деловая активность в России падает

REGNUM04:25

Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта

Rambler News Service02:17

Индекс деловой активности в сфере услуг РФ ощутимо снизился

Росбалт04:16

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

ТАСС02:22

Рост деловой активности в России замедлился до минимума за десять месяцев

Коммерсантъ03:34

Рост активности в сфере услуг Китая ускорился в апреле

Вести.Финанс01:51

Индекс PMI сферы услуг РФ в апреле упал до 52,6 пункта с 54,4 пункта в марте - IHS Markit

Финмаркет03:16
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

СКР назвал основные версии катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 04:09
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки

Пассажирский самолет SSJ-100 Москва — Мурманск был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов

По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100

Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 02:53
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 03:27
Происшествия

Осипов выразил соболезнования после сгоревшего самолёта в Шереметьево

Обновлено в 01:16
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

МИД КНР: диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен продолжаться

Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".
Обновлено в 04:14
Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Обновлено в 03:25
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Гаджеты

Сбербанк запатентовал «умный» холодильник

Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Общество

В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал

В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал соперника, который интересен Хабибу

Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Лиза Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном

Елизавета Боярская впервые опубликовала в Instagram свое фото с младшим сыном Гришей, которому в воскресенье, 5 мая, исполнилось пять месяцев.
Обновлено вчера в 13:34
Музыка

Нил Янг выпустит книгу о своей борьбе за качество звука

Как сообщает Rolling Stone, в ней артист будет рассуждать о цифровой музыке и своих попытках повысить качество звука.
Обновлено в 03:45
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Обновлено вчера в 07:08
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск

Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Байден: Для Трампа есть много прозвищ, начну с клоуна

Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о планах на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, озвучил прозвище для действующего главы Белого дома Дональда Трампа — «клоун».
Обновлено в 02:47
Технологии

QIWI покидает рынок онлайн-касс

Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».
Обновлено в 03:31
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