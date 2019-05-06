Экономика
Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пунктаТАСС 02:22
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в апреле снизился до 52,6 пункта
Rambler News Service02:17
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Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Самолет загорелся в «Шереметьево» во время посадки
Пассажирский самолет SSJ-100 Москва — Мурманск был вынужден вернуться в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
В Донбассе обезвредили группу украинских диверсантов
По словам Басурина, ополченцы ДНР эвакуировали получившего ранения украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 10:49
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Представители Израиля и Палестины заключили соглашение о прекращении огня после обстрела сектора Газа со стороны израильских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Игрок в «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего SSJ-100
Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 02:53
Происшествия
Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100
Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX
Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки
Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
МИД КНР: диалог между Вашингтоном и Пхеньяном должен продолжаться
Позднее агентство ЦТАК подтвердило, что КНДР провела учения оборонительных частей на восточном побережье республики с целью "оценить и проверить умение [военнослужащих] обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонительных частей на переднем и восточном участках фронта".
Обновлено в 04:14
Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.
Обновлено в 03:19
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево
"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Обновлено в 03:25
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]», — заявил замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов, добавив, что майские праздники не должны восприниматься как потеря для экономики страны.
Обновлено вчера в 07:11
Гаджеты
Сбербанк запатентовал «умный» холодильник
Известно, что холодильник Сбербанка может следить за состоянием и количеством продуктов, находящихся в нем. Вся информация о продуктах может предаваться на смартфон пользователя.
Обновлено в 04:14
Общество
В России отменят бумажные сертификаты на маткапитал
В России отменят бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Лиза Боярская впервые опубликовала фото с младшим сыном
Елизавета Боярская впервые опубликовала в Instagram свое фото с младшим сыном Гришей, которому в воскресенье, 5 мая, исполнилось пять месяцев.
Обновлено вчера в 13:34
Музыка
Нил Янг выпустит книгу о своей борьбе за качество звука
Как сообщает Rolling Stone, в ней артист будет рассуждать о цифровой музыке и своих попытках повысить качество звука.
Обновлено в 03:45
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Китай может прервать торговые переговоры с США из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Экс-министр МВД Ингушетии Ахмед Погоров объявлен в федеральный розыск
Сегодня стало известно, что в федеральный розыск был объявлен Ахмед Погоров, экс-министр МВД Республики Ингушетия и сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Байден: Для Трампа есть много прозвищ, начну с клоуна
Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о планах на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, озвучил прозвище для действующего главы Белого дома Дональда Трампа — «клоун».
Обновлено в 02:47
Технологии
QIWI покидает рынок онлайн-касс
Qiwi приняла решение о ликвидации компании «Киви штрих», на основе которой Qiwi и производитель фискальных регистраторов «Штрих-М» занимались развитием сервиса онлайн-касс «Плюс кассир».
Обновлено в 03:31