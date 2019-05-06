Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пунктаТАСС 02:22

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

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