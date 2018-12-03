Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос до максимума с лета 2017 года
Индекс PMI обрабатывающих отраслей вырос до максимума с лета 2017 годаАБН04:23
По итогам ноября индекс PMI обрабатывающих отраслей России вырос до 52,6 пунктов с 51,3 пунктов в октябре, что стало максимальным значением с июля 2017 года. Такие данные приводит IHS Markit в понедельник.
АБН04:23
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Энергетика
Выход Катара из ОПЕК не скажется на цене на нефть — эксперт
«Скорее всего, выход Катара из ОПЕК незначительно отразится на котировках нефти, так как доля добычи страны была на уровне около 2% от всего объема добычи картеля», — считает Серпенинов.
Обновлено в 06:37
Финансы
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 06:12
Экономика
В России собрали 110 миллионов тонн зерна
Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:33
Экономика
Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены
Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 06:30
Экономика
Вице-премьер поручил создать запасы зерна для стабилизации цен на хлеб
Курирующий агропромышленный комплекс вице-премьер Алексей Гордеев по итогам встречи с президентом Российского союза пекарей (РСП) Валерием Чешинским дал указание руководителям профильных ведомств и правительствам регионов своевременно формировать зерновые запасы, чтобы не допустить скачков цен на продукты питания и в целом стабилизировать рынок хлебопродуктов.
Обновлено в 06:34
Недвижимость
Рекордно низкие ставки по ипотеке зафиксированы в России в октябре
"Средние ставки по ипотеке за 10 месяцев 2018 года составили 9,55% (-1,39 п.п. к 10 месяцам 2017 г.). Ставка по кредитам, выданным в октябре, сохранилась на рекордно низком 9,41% уровне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:34
Экономика
В России усилят контроль за маркировкой товаров
Правительство усилит контроль за системой маркировки товаров, проект концепции по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева разработали в Минпромторге.
Обновлено в 06:32
Экономика
Даниловскому рынку в Москве ищут покупателя
Отмечается, что ресторанный холдинг Ginza Project, который является собственником рынка, уже в течение нескольких месяцев ищет покупателя на объект.
Обновлено в 05:58
Энергетика
Проект «Северный поток – 2» профинансировали на 6 млрд евро
Проект «Северный поток – 2» профинансирован на 6 млрд евро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность «Газпрома».
Обновлено в 06:02
Экономика
Забайкалье отредактировало бюджет на 2019 год
Власти Забайкальского края отредактировали законопроект о региональном бюджете на 2019 год, увеличив параметры его доходов и расходов после критики врио губернатора Александра Осипова, назвавшего начальную редакцию документа "бюджетом выживания".
Обновлено в 05:46
Экономика
Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год
Только на выплату процентов по кредитам предприятия ОПК ежегодно тратят 135 млрд руб. Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что лучше бы эти деньги пошли на диверсификацию.
Обновлено в 05:17
Экономика
В России появятся награды для лучших волонтеров
Награды и звания для лучших волонтеров появятся в российских регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открывшемся в понедельник Международном форуме добровольцев.
Обновлено в 06:30
Экономика
ФТС заявила о резком росте количества санкционных товаров в России
В Россию стали ввозить больше санкционной продукции.
Обновлено в 05:52
Экономика
На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38
Обновлено в 06:30
Финансы
«Дыра» в капитале московского Инкаробанка составила 2,77 миллиарда
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 05:27