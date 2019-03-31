Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пунктаПРАЙМ вчера в 02:44

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пункта с 50,1 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пункта

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