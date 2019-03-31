Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пунктаПРАЙМ вчера в 02:44
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в марте вырос до 52,8 пункта с 50,1 пункта в феврале, говорится в сообщении исследовательской организации Markit. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
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Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Московский Комсомолец30 марта в 23:12
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Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Общество
Алексей Текслер встретился с фермерами и владельцами агрохолдингов
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Экономика
Сечин рассказал Путину о планах «Роснефти» в Арктике
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства
Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Российские атомные подлодки сошлись в дуэли у берегов Камчатки
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Названы имена самых красивых постаревших знаменитостей
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл запретили надевать тиару принцессы Дианы
Свекор герцогини Сассекской Меган Маркл принц Чарльз запретил ей надевать бриллиантовую тиару, принадлежавшую его покойной супруге принцессе Диане, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Разрыв между Порошенко и Тимошенко на выборах сократился
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Президент Алжира пообещал уйти в отставку
Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
National Interest назвал российский истребитель МиГ-29 «монстром»
Американское издание The National Interest оценило российские многоцелевые истребители МиГ-29 после военных учений в Астраханской области, назвав эти самолеты «монстрами».
Обновлено вчера в 18:33
Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
Обновлено вчера в 23:36