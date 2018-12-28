Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре упал до 51,7 пункта
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре упал до 51,7 пунктаИнтерфакс01:29
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2018 года упал до 51,7 пункта с 52,6 пункта в ноябре, согласно исследованию IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.
Интерфакс01:29
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Деловая активность обрабатывающих отраслей экономики России снизилась в декабре
Rambler News Service01:32
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
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Обновлено в 03:09
Экономика
АФК «Система» и ВТБ создают фармацевтический холдинг
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Финансы
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Экономика
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Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
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Экономика
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Экономика
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Расходы на внедрение в РФ "умных счетчиков" электроэнергии включат в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электросетям, следует из закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:31
Экономика
Sinopec сменил своего представителя в совете директоров «Сибура»
Руководитель химического департамента нефтехимической корпорации Sinopec Ли Чэнфэн сменил в совете директоров "Сибура" вице-президента и руководителя химического дивизиона Sinopec Чана Чжэньюна, следует из сообщения "Сибура".
Обновлено в 03:16
Финансы
ЦБ в начале года проведет стресс-тест ипотечного рынка
Стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования пройдет в январе-марте 2019 года.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
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Обновлено вчера в 17:58
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Экономика
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Депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату законопроект о создании в России так называемого супермаркета финансовых продуктов.
Обновлено вчера в 13:31
Финансы
Внешний долг Украины за время сотрудничества с МВФ вырос на $13 млрд
За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила $3 млрд, и сейчас еще миллиард долларов набежал.
Обновлено вчера в 15:42
Экономика
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся
Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 10:18