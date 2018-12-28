Экономика

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ незначительно снизился в декабре
Росбалт
03:51

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, отмечает «Интерфакс». Как констатирует экономист IHS Markit Шиан Джонс, «российские производители указали на небольшую потерю темпов роста в декабре», добавляет ТАСС.
Росбалт03:51

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре упал до 51,7 пункта

Интерфакс01:29

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ незначительно снизился в декабре

Росбалт03:51

PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 51,7 пункта

Саминвестор05:36

Деловая активность обрабатывающих отраслей экономики России снизилась в декабре

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Красная весна03:52

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в декабре упал до 51,7 пункта

ТАСС01:26

Рост активности в обрабатывающем секторе РФ замедлился в декабре -- Markit

Financial One01:04
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