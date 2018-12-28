Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, отмечает «Интерфакс». Как констатирует экономист IHS Markit Шиан Джонс, «российские производители указали на небольшую потерю темпов роста в декабре», добавляет ТАСС.

Политика Политика В Крыму построили заграждение на границе с Украиной

Происшествия Происшествия Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя Басманный суд Москвы вынес приговор владельцу холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, обвиненному в контрабанде элитного алкоголя.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия взяла под контроль Манбидж "Бойцы сирийской арабской армии были введены в Манбидж в ответ на призыв населения, а также в соответствии с поставленной перед ними задачей по восстановлению государственного суверенитета над всей территорией страны", - указывается в заявлении.

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Происшествия Происшествия На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля» Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».

Политика Политика Путин и Пашинян не договорились по цене на газ Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.

Армия и оружие Армия и оружие Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest: британский корабль Echo в Черном море беззащитен Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.

Политика Политика В Кремле ознакомились с обращением главы РУСАДА В Кремле заверили, что внимательно ознакомились с обращением Гануса, однако в некоторых случаях обеспокоенность, которую он выражал, можно назвать беспочвенной.

Политика Политика В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко В ходе визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, лидеры двух стран обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска.

Политика Политика Путин поздравил с Новым годом экс-президента Армении Кочаряна Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими новогодними праздниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Происшествия Происшествия В Финляндии задержали россиянку по запросу США Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.

Общество Общество Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года Специалисты портала полагают, что в 2019 году в России продолжится рост спроса на аналитиков данных: "Их услуги наиболее востребованы среди IT-компаний, финансовых организаций, компаний сферы продаж и услуг".

Происшествия Происшествия Пассажир пытался сбежать с рейса в аэропорту Внуково Пассажир пытался сбежать с рейса Москва — Екатеринбург в аэропорту Внуково, он был задержан пограничниками на перроне.

Политика Политика Кремль опроверг данные о военнопленных в России Военнопленных в России нет, не являются ими и задержанные близ Керченского пролива украинские моряки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны объяснили, какое оружие вермахта пойдет на ступени храма Напомним, в минувший понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России, строящегося на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейного оружия вермахта.

Армия и оружие Армия и оружие Кремль приветствует возвращение Манбиджа под контроль Дамаска Возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства является позитивной тенденцией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Политика Путин продлил период оплаты автоштрафов «со скидкой» Владимир Путин подписал закон о продлении периода оплаты штрафов «со скидкой».

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Политика Политика На Украине появится новая социальная реклама о европейских ценностях Министерство информационной политики Украины подготовило три социальных рекламных ролика, в которых украинцам покажут, что такое Европа и европейские ценности.

Общество Общество Из теневой империи вице-мэра Москвы вырастают пентхаусы и особняки В 2015 году родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в один день скупили девять элитных квартир в пентхаусе с видом на Кремль в «Легенде Цветного».

Общество Общество Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными

Политика Политика «Русал» избрал нового председателя Совета директоров В рамках процесса выхода из-под санкций США совет директоров "Русала" избрал нового председателя.

Происшествия Происшествия Зарево над Нью-Йорком вызвал взрыв, а не инопланетяне Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".

Происшествия Происшествия В Сети появилось видео нападения на скорую помощь в Санкт-Петербурге