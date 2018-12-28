Экономика
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ незначительно снизился в декабре
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ незначительно снизился в декабреРосбалтвчера в 03:51
Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, отмечает «Интерфакс». Как констатирует экономист IHS Markit Шиан Джонс, «российские производители указали на небольшую потерю темпов роста в декабре», добавляет ТАСС.
Росбалтвчера в 03:51
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Индекс деловой активности в сфере услуг России в декабре снизился до 54,4 пункта
Rambler News Service01:45
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Финансы
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Финансы
Фондовый рынок США все-таки завершил торги в плюсе
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Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
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Экономика
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Экономика
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Финансы
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Экономика
Мутко: 300 застройщиков в РФ находятся в сложной ситуации
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Обновлено в 03:58
Экономика
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Энергетика
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Энергетика
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Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
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Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Финансы
Центробанк установит новогодний курс рубля
В субботу, 29 декабря, Банк России установит курсы валют сразу на все новогодние праздники.
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Обновлено вчера в 07:59