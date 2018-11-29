Финансы

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла
Интерфакс
00:34

Американский рынок акций завершил торги в среду уверенным ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, тон которого показался инвесторам более "голубиным", чем ранее. Подъем Dow Jones и S&P 500 по итогам сессии стал максимальным с марта.
Интерфакс00:34

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Индексы Азии закрылись в плюсе второй день подряд

Finam.Ru03:20

Фондовые индексы США выросли в среду на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Интерфакс00:34

Слова Путина и Пауэлла настроили рынок на продажу - FxPro

Финмаркет02:59

На горизонте ближайших торгов по индексу Мосбиржи ориентируемся на 2350-2420 пунктов

ПРАЙМ00:56

Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили

Expert.ru00:58

Процентные ставки в США близки к нейтральному уровню - Пауэлл

Financial One03:30

Бумаги Газпрома могут продолжить рост с целями 170 - 172 рубля за акцию. 29.11.18

Глас Народа00:06
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Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте биржевых торгов

Российский рубль растет на торгах Московской биржи. Отечественная валюта довольно существенно укрепилась по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 03:25
Финансы

Акции «Газпрома» выросли после заявления об увеличении дивидендов

Акции «Газпрома» выросли после заявления об увеличении дивидендов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 13:59
Финансы

Минфин не станет докапитализировать ВЭБ за счет госрезервов

Колычев отметил, что поддержка ВЭБу предусмотрена по линии бюджета, а не госрезервов.
Обновлено в 01:20
Финансы

МЭР прогнозирует курс доллара на уровне 75,2 руб. к 2036 году

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует, что курс доллара в период 2019-2036 годов вырастет с 63,9 до 75,2 рублей за доллар, следует из подготовленного ведомством прогноза социально-экономического развития России до 2036 года.
Обновлено вчера в 18:31
Финансы

На Ставрополье растёт популярность «синтетических» депозитов РСХБ

В сообщении банка уточняется, что всего на Ставрополье заключено 105 таких сделок с общим объёмом размещенных финансовых средств на сумму более восьми миллиардов рублей.
Обновлено в 03:33
Финансы

EBITDA «Акрона» за 9 месяцев 2018 года выросла на 12%

Чистый долг вырос на 4% и составил 74 105 млн руб. по сравнению с результатом на середину 2018 года - 71 123 млн руб.
Обновлено в 03:09
Финансы

Эксперты оценили процесс дедолларизации российской экономики

Дедолларизация российской экономики уже стартовала.
Обновлено вчера в 16:49
Финансы

ЦБ РФ может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила журналистам, что Центробанк с 15 января 2019 года может возобновить регулярные покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила.
Обновлено в 01:10
Финансы

Аппетит к риску вернулся на крипторынок

Под впечатлением от состава участников конференции Consensus в Нью-Йорке и в надежде на приход институциональных инвесторов покупатели вновь главенствовали в среду: Причем число коротких позиций в BTCUSD на Bitfinex остается высоким, что говорит о ином характере роста.
Обновлено в 02:10
Финансы

Банки ужесточат требования к заёмщикам

Осенью 2019 года российские банки начнут гораздо жёстче проверять данные о клиентах, которые приходят за кредитами свыше 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 12:25
Финансы

В 3-м квартале внешняя торговля стран G20 показала слабый рост

В 28 странах Европейского союза в июле-сентябре экспорт снизился на 0,8%, импорт - на 0,5%, причем падение было отмечено по итогам второго квартала подряд.
Обновлено вчера в 06:27
Финансы

Глава ВТБ не видит угроз для стабильности рубля

На сегодняшний день не существует значительных угроз для стабильности рубля. Об этом журналистам заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено вчера в 07:53
Финансы

На 2,1 млрд рублей проживет 2018 год Искитимский район

Расходы тоже предлагается увеличить на 1,3 млн рублей. В итоге расходная часть вырастет до показателя 2,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы

Запсибкомбанк повышает ставки по вкладам до 7,45%

Запсибкомбанк повысил ставки по вкладам до 7,45% годовых. Также в банке проходят акции, способные значительно приумножить ваши накопления.
Обновлено вчера в 08:02
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Сегодня российская валюта может укрепиться до 66.00-66.50/USD - РФПИ

Частично снижение рубля связывали и с заявлениями главы ЦБ о возобновлении покупок валюты в 2019г. по бюджетному правилу.
Обновлено в 03:20
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы с 25 мая 2012 года. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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