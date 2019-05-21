Индекс Московской биржи побил исторический рекордРБК 05:39

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов. Предыдущий максимум был зафиксирован на отметке 2599,58 пункта.

Политика Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.

Политика Туристы начали отменять брони в Абхазии из‐за акции протеста Президент «Абхазского союза туризма» Анна Калягина рассказала, что туристы начали отказываться от отдыха в республике из-за акции протеста в Сухуми.

Политика Экс-глава спецслужбы Израиля: Запад проиграл России на Украине Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми назвал провалом планы Запада по ослаблению России на Украине.

Общество В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о рационе солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.

Политика Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

Авто УАЗ «Хантер» стал полноценным грузовиком Напомним, экспедиционный УАЗ «Хантер», который, как стало известно ранее, официально стал самой дорогой версией модели, уже с завода оснащается силовыми бамперами и порогами, электрической лебедкой и защитой рулевых тяг.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин Ситуация на топливном рынке страны начинает повторять события весны прошлого года, сообщил 20 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку президент Независимого топливного союза Павел Баженов (РБК ознакомился с копией письма).

Происшествия Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".

Политика Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.

Футбол Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.

Происшествия Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике Щелковский городской суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, выявившего алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в 2017 году.

Культура В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь» В польском городе Гданьске во время акции в музее Второй мировой войны директор учреждения прервал выступление певца Петра Косевского, который исполнял песню Марка Бернеса «Темная ночь».

Футбол Мхитарян не полетит с «Арсеналом» на финал Лиги Европы в Баку Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян не примет участие в финальном матче Лиги Европы против "Челси".

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Гаджеты Флагман OnePlus 7 Pro установил рекорд продаж По словам босса OnePlus Лю Цзуоху, за минуту продажи OnePlus 7 Pro составили более 1 млрд юаней или около 144 млн долларов.

Происшествия Задержан вице-губернатор Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.

Происшествия Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Космос На вершине чилийской горы строится новый мегаскоп Научные специалисты рассказали, что на вершине чилийской горы строят мегаскоп нового поколения.

Армия и оружие Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).

Происшествия Замглавы Росрезерва обвинили в хищении свыше 3 млрд бюджетных рублей Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина в рамках уголовного дела о хищении при исполнении государственного контракта на сумму свыше 3 млрд рублей.

Происшествия Запертого в доме истощенного медвежонка спасли в Ростовской области В селе Кулешовка Азовского района полицейские спасли запертого в доме медвежонка.

Политика Зеленский предложил изменить систему выборов в Раду Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить закон о выборах в Верховную раду, сообщает РИА Новости.

Кино Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала «Игра престолов» Американский писатель-фантаст Джордж Мартин, автор саги «Песнь льда и пламени», прокомментировал завершение телесериала «Игра престолов».