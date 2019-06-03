Финансы
Индекс Мосбиржи вырос до исторического максимумаRuNews24.ru 01:29
3 июня индекс Московской биржи обновил исторический максимум: в час дня его показателя составил 2714,52 пункта, а максимальное значение в этот день было 2720 пунктов. К закрытию биржи индекс опустился до 2665,33 пункта – на 1,85% выше, чем днем ранее.
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Футбол
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В Xiaomi заявили, что Redmi K20 и Pocophone F2 это разные смартфоны
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Авто
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Происшествия
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Транспорт
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Глава Киевской полиции подал в отставку и попросился в Донбасс
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
Футболиста сборной Бразилии Неймара вызвали в суд
Футболиста сборной Бразилии и нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймара, которому может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании, вызвали в суд.
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Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
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