Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктовRT на русском 08:15
Индекс Мосбиржи на торгах 1 июля обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 1,5% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 2810 пунктов.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Политика
Путин в понедельник примет врио губернатора Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Обновлено в 06:15
Политика
Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Больной диабетом Игорь Крутой похудел на 20 килограммов
Известный композитор Игорь Крутой сидит на строжайшей диете из-за серьезного заболевания - диабета.
Обновлено в 08:03
Политика
Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России
Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Пригожин отреагировал на скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой бывшей участницей группы Serebro, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 07:59
Авто
СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit
Подготовка обновленной версии фургона Ford Transit, которая выпускается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан), продолжается, дебютный выпуск запланирован на сентябрь 2019 года, заявили в компании.
Обновлено в 07:57
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Авто
Названы цены и комплектации семиместного Mitsubishi Outlander для России
Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда
Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Политика
Песков ответил на призыв Зеленского освободить украинских моряков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложения освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков до рассмотрения дела в суде.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи
В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Футбол
Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»
Обновлено в 04:40
Наука
В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин
Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Обновлено в 04:44
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока
Зачастую в магазинах молоко определенных марок выкладывают на отдельных витринах без охлаждения. Это продукт долгого хранения с добавками.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
Обновлено в 07:40
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Футбол
Винисиус Жуниор: «Никогда не чувствовал, что заменяю Роналду»
Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года за 45 миллионов евро.
Обновлено в 07:47
Политика
Япония ужесточает правила экспорта наноматериалов в Южную Корею
С 1 июля Япония начала процедурные вопросы для того, чтобы Южная Корея оказалась выведенной из списка стран, называемых «белыми».
Обновлено в 06:32
Здоровье
На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население
Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58