Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктовRT на русском 08:15

Индекс Мосбиржи на торгах 1 июля обновил исторический максимум. Фондовый индикатор вырос на 1,5% и впервые за всё время наблюдений (с 1997 года) поднялся выше отметки 2810 пунктов.
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Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАСС06:37

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

РБК07:36

Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума

Коммерсантъ07:17

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов

RT на русском08:15

Индекс РТС достиг 1400 пунктов, обновив максимум с июля 2014 года

Интерфакс06:44

Индекс МосБиржи впервые достиг 2800 пунктов

Finam.Ru06:23

Итоги G20 понравились рынкам

ПРАЙМ07:12
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Происшествия

Манифестанты пошли на штурм Законодательного собрания Гонконга

Обновлено в 03:32
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Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
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Политика

Путин в понедельник примет врио губернатора Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет исполняющего обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
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Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено в 06:24
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Больной диабетом Игорь Крутой похудел на 20 килограммов

Известный композитор Игорь Крутой сидит на строжайшей диете из-за серьезного заболевания - диабета.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Три иномарки сбили насмерть 19-летнюю девушку в Воронежской области

Обновлено в 04:06
Политика

Джабаров назвал прошедший саммит G20 успешным для России

Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Пригожин отреагировал на скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой бывшей участницей группы Serebro, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 07:59
Авто

СП Ford Sollers в сентябре начнет выпуск обновленного Ford Transit

Подготовка обновленной версии фургона Ford Transit, которая выпускается на заводе Ford Sollers в особой экономической зоне «Алабуга» (Елабуга, Татарстан), продолжается, дебютный выпуск запланирован на сентябрь 2019 года, заявили в компании.
Обновлено в 07:57
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Авто

Названы цены и комплектации семиместного Mitsubishi Outlander для России

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Псковской области в ДТП с грузовиком погиб машинист рабочего поезда

Машинист рабочего поезда погиб, помощник машиниста госпитализирован в тяжелом состоянии, еще трое работников пострадали в ДТП на перегоне Заваруйка - Себеж в Псковской области, где грузовик выехал на железнодорожный переезд, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
Обновлено в 07:29
Здоровье

Новую методику лечения пациенток внедрил ставропольский онкодиспансер

Обновлено в 07:00
Политика

Песков ответил на призыв Зеленского освободить украинских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложения освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков до рассмотрения дела в суде.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Футбол

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

Обновлено в 04:40
Наука

В России нашли способ получения метилового спирта из старых шин

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) разработали эффективную и экологичную технологию переработки старых шин для производства метилового спирта - метанола, который можно использовать в качестве моторного топлива для автотранспорта и авиации.
Обновлено в 04:44
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока

Зачастую в магазинах молоко определенных марок выкладывают на отдельных витринах без охлаждения. Это продукт долгого хранения с добавками.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 15:59
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге

Обновлено в 07:40
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Футбол

Винисиус Жуниор: «Никогда не чувствовал, что заменяю Роналду»

Винисиус перешел в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года за 45 миллионов евро.
Обновлено в 07:47
Политика

Япония ужесточает правила экспорта наноматериалов в Южную Корею

С 1 июля Япония начала процедурные вопросы для того, чтобы Южная Корея оказалась выведенной из списка стран, называемых «белыми».
Обновлено в 06:32
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Политика

Крым после воссоединения с Россией посетило более 26 млн туристов

Обновлено в 07:33
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