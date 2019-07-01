Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Обновлено в 05:46
Происшествия

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Обновлено в 05:55
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Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч

Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Происшествия

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Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
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Обновлено в 08:39
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Обновлено вчера в 18:46
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СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате

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Обновлено в 09:11
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Обновлено в 09:06
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К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта

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Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
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ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена

Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
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