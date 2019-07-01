Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Происшествия
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков
В результате происшествия погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 09:38
Музыка
Австрийский ансамбль потомственных музыкантов откроет Венский фестиваль в Екатеринбурге
Австрийский ансамбль "Яношка", состоящий из потомственных музыкантов, выступит на открытии десятого Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге 3 июля.
Обновлено в 08:06
Транспорт
В Краснодаре повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Стало известно, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Краснодара с 8 июля Представители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 2 июля на брифинге заявили, что повышение стоимости проезда до 28 рублей будет экономически обоснованным.
Обновлено в 07:05
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Происшествия
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию
Полковник полиции Разумная сбежала из России в Грузию.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.
Обновлено в 05:55
Футбол
Болельщики «Ростова» и «Оренбурга» просят перенести матч
Болельщики футбольных клубов «Ростов» и «Оренбург» просят перенести предстоящий матч на более раннее время.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 18 человек
Количество погибших из-за паводков в Иркутской области выросло до 18 человек.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика
Полиция в Киеве изъяла 400 килограммов кокаина
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Хоккей
СМИ: «Вегас» может обменять Гусева из-за разногласий по зарплате
Гусев присоединился к «Вегасу» в апреле 2019 года, по информации СМИ, он подписал с клубом однолетний контракт новичка.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Общество
К Универсиаде терминалы в Кольцово реконструируют и построят новое здание: подробности проекта
Обновлено в 08:32
Общество
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Кызылординской и Атырауской областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 04:38
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
Обновлено в 03:36
Единоборства
Нурмагомедов назвал самый важный бой в карьере
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что считает поединок с ирландским бойцом Конором Макгрегором самым важным в своей карьере.
Обновлено в 09:02
Политика
Henley & Partners: азиатские страны доминируют в рейтинге паспортов
Не удержав свои лидерские позиции за прошлый квартал, Южная Корея опустилась на вторую строчку рейтинга, присоединившись к Финляндии и Германии, владельцы паспортов которых также на сегодняшний день могут путешествовать без виз в 187 стран мира.
Обновлено в 09:39
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Авто
Chevrolet Camaro получил две новые спецверсии в России
Одна из версий, получившая название Chevrolet Camaro Shock Edition, представлена в ярко-желтом цвете с черными декоративными полосами на кузове.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия
ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Происшествия
На Уралмаше на улице застрелили человека с сумкой денег
Обновлено в 07:39
Общество
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21