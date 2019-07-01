Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.

Происшествия Проснувшийся в Италии вулкан умертвил туриста Проснувшийся на итальянском острове Стромболи вулкан убил туриста.

Происшествия Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников «Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат», — отметили в Минобороны.

Происшествия В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД.

Экология В Петербурге потоп. Затопило Парашютную улицу, поплыл и ЗСД Судя по приложенным фотографиям к записи в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург в Вконтакте, некоторые легковые автомобили затоплены больше, чем на половину.

Экономика Moody’s снизило прогноз для «Рольфа» из-за уголовного дела основателя По мнению экспертов Moody's, суммы, фигурирующие в материалах уголовного дела (Петров и другие фигуранты обвиняются в выводе из компании 4 млрд руб.), являются существенными, но не критичными для «Рольфа», в случае если автодилеру придется их возместить: ожидаемый операционный денежный поток «Рольфа» в течение ближайшего года ожидается на уровне 6,9 млрд руб.

Авто АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства автомобилей с 3 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Авто В России за год средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 10% За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Общество У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.

Шоу-бизнес Аршавин официально развелся с женой Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин официально развелся со своей женой Алисой Казьминой.

Футбол «Манчестер Сити» подписал защитника Анхелиньо из ПСВ Защитник Анхелиньо перешел из ПСВ в «Манчестер Сити». Об этом английский клуб сбил в своем твиттере.

Армия и оружие В Минске прошел парад в День независимости Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Технологии «МегаФон» признан оператором с самым быстрым мобильным интернетом Компания Ookla, которая является разработчиком сервиса Speedtest, признала, что у оператора «МегаФон» самый быстрый мобильный интернет в России.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым На заявление Британии, которое прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН, российская сторона ответила, что Крым «открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны».

Происшествия Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.

Политика Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.