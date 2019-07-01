Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Общество
Алибасов грозит судом Шепелеву и Первому каналу
Обновлено в 07:01
Наука
Прием полезных бактерий снизил риск развития диабета и болезней сердца
Ежедневный прием бактерий Akkermansia muciniphia людьми с ожирением и метаболическим синдромом может способствовать снижению риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном
Певец опубликовал забавные фото с маленьким Никитой Популярный певец Сергей Лазарев сейчас наслаждается заслуженным отпуском.
Обновлено в 05:26
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Толстых американских военных посадят на кетогенную диету
Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил «Лестеру» £70 млн за Магуайра
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил "Лестеру" 70 миллионов фунтов за защитника Харри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 05:30
Общество
Недвижимость на 6 млрд рублей нашёл ФБК у вице-спикера Мосгордумы
Стоимость всей московской недвижимости Метельского оценивается фондом Навального в 5,7 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Охранник магазина задушил подозреваемого в краже покупателя
В Подмосковье в одном из продуктовых магазинов охранник задушил покупателя, которого подозревали в краже.
Обновлено в 05:21
Футбол
Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия»
По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия».
Обновлено в 06:55
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры
Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".
Обновлено в 08:04
Футбол
Совместное обращение болельщиков
В РПЛ направлено совместное обращение болельщиков «Ростова» и «Оренбурга» с позицией относительно проведения матча первого тура – так, матч между этими командами состоится в субботу 13 июля в 21:30 на стадионе «Ростов Арена».
Обновлено в 08:19
Происшествия
Пенсионер из Омской области зарезал жену, а потом убил себя
Между супругами длительное время были неприязненные отношения. Улучив момент, пенсионер ножом убил жену и тут же покончил с собой.
Обновлено в 01:27
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Гаджеты
Смартфоны с поддержкой 5G станут лидерами рынка через пять лет
В общей сложности за пять лет (с 2019 г.) на рынок поступит 1,9 млрд 5G-смартфонов, прогнозирует компания.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Владислав Кулик перешел в «Тамбов»
Обновлено в 07:34
Происшествия
«Дело Голунова» передали из МВД в СК
Дело, в котором ранее фигурировал журналист Иван Голунов, было передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет (СК).
Обновлено в 06:43
Происшествия
Полковник полиции сбежала из России в Грузию
По данным источника в правоохранительных органах донского региона, экс-полковник скрывается в Грузии.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
На Кипре упала и взорвалась российская ракета
Обновлено вчера в 06:46
Общество
Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб и выяснило его преимущества и недостатки по сравнению с обычным, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Россия сможет произвести не более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард", так как они очень дороги в производстве.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41