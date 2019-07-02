Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Музыка
Duran Duran отыграют «космический» концерт во Флориде
Обновлено в 17:45
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду
Спикер Верховной рады Украины Парубий отозвал приглашение Парламентской ассамблеи Совета Европы направить своих наблюдателей на досрочные парламентские выборы в Украине.
Обновлено в 11:15
Кино
Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети
Обновлено вчера в 22:38
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Нетаньяху вручил награды разведчикам, выкравшим атомные архивы Ирана
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху вручил государственные награды разработчикам используемых в Сирии боеприпасов, а также разведчикам, которые выкрали в Иране секретные материалы по ядерной программе Исламской Республики.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне
В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран.
Обновлено в 12:48
Политика
Киев согласился на обмен пленными в Донбассе
Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о «взрыве газа» на подводном аппарате
В Минобороны РФ заявили, что появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что агентство по ядерной опасности Норвегии якобы уведомили о "взрыве газа на подводном аппарате", не соответствуют действительности.
Обновлено в 17:26
Политика
Совет Европы требует у России еще €55 млн
Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом
Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Минпромторг России подписал специнвестконтракты (СПИКи) с немецким автоконцерном Volkswagen, ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», калининградским «Автотором» и немецким BMW, французским автоконцерном Peugeot-Citroen, японским автопроизводителем Toyota и шведским производителем грузовых автомобилей Volvo Trucks.
Обновлено в 17:22
Политика
Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике
Ксения Бородина показала стройную фигуру в купальнике "Море обнимет, закапает в пески Закинут рыболовы лески", – подписала соблазнительное фото Ксения Бородина.
Обновлено в 08:13
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
Ранее Прага отозвала разрешения на выполнение некоторых рейсов российскими перевозчиками. И это несмотря на наличие действующих допусков.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08