Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Падение нефти пока не смущает игроков на повышение

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Duran Duran отыграют «космический» концерт во Флориде

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«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

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Парубий отозвал приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборах в Раду

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Обновлено в 16:20
Происшествия

Следствие установило личность напавшего на полицейский пост в Чечне

В понедельник в СУСК по Чечне сообщили РИА Новости, что неизвестный у поста на дороге между селами Ачхой-Мартан и Бамут бросил гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, затем ранил ножом одного из полицейских, который скончался от полученных ран.
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Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о «взрыве газа» на подводном аппарате

В Минобороны РФ заявили, что появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что агентство по ядерной опасности Норвегии якобы уведомили о "взрыве газа на подводном аппарате", не соответствуют действительности.
Обновлено в 17:26
Политика

Совет Европы требует у России еще €55 млн

Россия должна внести в бюджет Совета Европы еще €55 млн "плюс проценты по умолчанию" за 2017 и 2018 годы, заявил официальный представитель СЕ Дэниел Хольтген. €33 млн за текущий год Москва уже выплатила.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

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Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом

Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 15:22
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

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Обновлено в 17:22
Политика

Лукашенко предложил белорусам выбирать между НАТО и Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя критику поправок к закону о службе в армии, заявил, что у граждан, не желающих самим защищать страну, остается два варианта: или просить защиты у НАТО, или у России.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Российский полковник полиции сбежала в Грузию

Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
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Борис Корчевников: «Я немного поправился, потому что лечился»

Обновлено в 07:00
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Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
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Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

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Почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

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Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
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