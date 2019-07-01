Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие
Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Транспорт
Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне
Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия
В Чечне напали на сотрудников полиции
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения
Как следует из материала, Помпео или его представители давали охране поручения такого рода много раз в течение нескольких месяцев.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником
Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
В Италии тракторист к визиту Путина нарисовал на поле князя Владимира
Известный итальянский художник Дарио Гамбарин к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Ватикан нарисовал на поле князя Владимира, передает агентство РИА «Новости».
Обновлено в 01:21