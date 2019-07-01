Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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События предстоящего дня: Мосбиржа раскроет объемы торгов за июнь

Finam.Ruвчера в 14:01

Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Интерфаксвчера в 12:56

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

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РБКвчера в 07:36

Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума

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Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.рувчера в 07:14

Российский рынок акций обновил исторический максимум на новостях с G20

DP.RUвчера в 06:49
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Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Чёрного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Чёрном море при проведении военного морского учения Sea Breeze 2019», — приводит сообщение центра РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

Место падения неопознанного объекта на Кипре снял на видео беспилотник

Обновлено вчера в 13:32
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Воду откачали из 453 домов в затопленных районах Иркутской области

Обновлено в 00:00
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Транспорт

Открыто движение легковых автомобилей по мосту через реку в Тулуне

Двустороннее движение легковых автомобилей по мосту через реку Ию в городе Тулуне Иркутской области, который ранее был затоплен из-за паводка, возобновлено.
Обновлено в 00:57
Общество

Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

Обновлено в 01:07
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области растет

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

В Чечне напали на сотрудников полиции

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, принимаются меры к установлению личности нападавшего, добавили в МВД по СКФО.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

CNN: в Конгрессе США проверяют, давал ли Помпео своей охране личные поручения

Как следует из материала, Помпео или его представители давали охране поручения такого рода много раз в течение нескольких месяцев.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено вчера в 03:47
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба

Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

В Италии тракторист к визиту Путина нарисовал на поле князя Владимира

Известный итальянский художник Дарио Гамбарин к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Ватикан нарисовал на поле князя Владимира, передает агентство РИА «Новости».
Обновлено в 01:21
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