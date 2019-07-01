Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин дал поручение на благо украинцев
Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
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Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по новому закону
В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, что изменение пенсионной системы в 2019 году предполагает ряд льгот, к примеру, назначение выплат может произойти на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 00:49
Здоровье
В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину
Обновлено в 02:23
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество
Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Из России в Грузию сбежала полковник полиции
Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком
Обновлено в 03:41
Авто
Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей российского рынка
Самым дорогим автомобилем, продающимся в стране, оказался спорткар Porsche 911 GT стоимостью 13,33 млн рублей.
Обновлено в 05:11
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Авто
В России у Toyota Hilux появилась новая топовая версия
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Общество
Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб
Роскачество исследовало мультизерновой хлеб и выяснило его преимущества и недостатки по сравнению с обычным, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Продажи Samsung Galaxy A80 стартуют в июле
Galaxy A80 должен был быть запущен в Азии, Австралии, Китае, Европе, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Новой Зеландии и России по ориентировочной цене в 650 евро в июле.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса
На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
Обновлено в 09:29
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Обновлено в 01:29
Футбол
Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским «Динамо»
Обновлено в 10:07