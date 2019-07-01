Финансы

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты вчера в 08:22

Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок акций РФ в минусе после обновления максимумов накануне

ПРАЙМ08:49

Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Банки.ру03:12

Российский рынок акций обновил исторический максимум на новостях с G20

DP.RUвчера в 06:49

Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке

РБКвчера в 07:36

Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума

Коммерсантъвчера в 07:17

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАССвчера в 06:37

Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Интерфаксвчера в 12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин дал поручение на благо украинцев

Президент Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику предоставления российского гражданства в упрощенном режиме.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Обновлено в 08:10
Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по новому закону

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) рассказали, что изменение пенсионной системы в 2019 году предполагает ряд льгот, к примеру, назначение выплат может произойти на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 00:49
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено в 08:29
Здоровье

В Тверской области продолжат развивать сельскую медицину

Обновлено в 02:23
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество

Росстат впервые за 20 лет обновил сайт

Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Из России в Грузию сбежала полковник полиции

Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Александра Яковлева рассказала о борьбе с раком

Обновлено в 03:41
Авто

Составлен топ-10 самых дорогих автомобилей российского рынка

Самым дорогим автомобилем, продающимся в стране, оказался спорткар Porsche 911 GT стоимостью 13,33 млн рублей.
Обновлено в 05:11
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ

Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Новосельцева

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил об уходе из команды защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова.
Обновлено в 09:36
Политика

Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС

Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Авто

В России у Toyota Hilux появилась новая топовая версия

Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Театры

Труппа Волковского театра просит уволить директора

Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Общество

Роскачество сравнило мультизерновой и обычный хлеб

Роскачество исследовало мультизерновой хлеб и выяснило его преимущества и недостатки по сравнению с обычным, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

В России теперь продаются паломнические туры на могилу Юлии Началовой

Обновлено в 00:10
Армия и оружие

На Западе заявлено, что ракета «Булава» недостаточно точна и надежна

Обновлено в 05:37
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy A80 стартуют в июле

Galaxy A80 должен был быть запущен в Азии, Австралии, Китае, Европе, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Новой Зеландии и России по ориентировочной цене в 650 евро в июле.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса

На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
Обновлено в 09:29
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал Владимира Зеленского «невеждой», комментируя конфликт между главой государства и министром иностранных дел Павлом Климкиным.
Обновлено в 01:29
Футбол

Рамиль Шейдаев подписал контракт с московским «Динамо»

Обновлено в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное