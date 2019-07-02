Финансы
Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимумАргументы и Факты 01 июля в 08:22
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.
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