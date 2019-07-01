Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, установил новый исторический максимум, превысив отметку в 2800 пунктов, передает ТАСС. В ходе торгов к 13:17 по московскому времени индекс вырос на 1,31% и достиг показателя в 2802,03 пункта.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате «1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.

Экономика Подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара Проезд в общественном транспорте Краснодара подорожает с 8 июля до 28 рублей. Об этом сообщают СМИ кубанской столицы.

Политика В СФ оценили заявление чешского депутата о санкциях против России Слова зампреда палаты депутатов парламента Чехии Войтеха Филипа, осудившего антироссийские санкции, прокомментировал первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Происшествия Россиянин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.

Гаджеты Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов Компания Samsung опередила главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняла 30% рынка смартфонов в стране.

Происшествия Из России полковник полиции сбежала в Грузию Как отмечается, исходя из оперативных данных полиции, Разумная уже пересекла границу РФ и на данный момент скрывается за рубежом, предположительно в Грузии.

Политика Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Общество Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне в скромном белом платье Супруга принца Уильма появилась на стадионе в белом платье чуть ниже колена с черным пояском и пуговицами от своего любимого дизайнера Alexander McQueen.

Авто Обновленный BMW X6 показали до премьеры Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.

Общество Российский бизнесмен арендовал на день рождения телешоу «Форт Боярд» Некий российский металлургический магнат арендовал на свой юбилей знаменитое французское телешоу «Форт Боярд».

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Армия и оружие СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе "В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области достигло семи Семь человек погибли при наводнении в Иркутской области. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Технологии «Яндекс» ответил на претензии «Авито» и «М.Видео» по поисковой выдаче Утверждалось, что «Яндекс» отдает приоритет сервисам, связанным с компанией, при помощи так называемых «колдунщиков» — быстрых интерактивных ответов на запросы пользователей.